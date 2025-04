Giải hạng Nhất 2024-2025: Đội của Hoàng Đức “đi săn thiếu đạn”

Tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức sẽ không có 2 đối tác ăn ý trên hàng công khi cùng Ninh Bình làm khách tại Long An thuộc vòng 14 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025.

Tuyển thủ Đinh Thanh Bình dính chấn thương khả năng lỡ hẹn trận đấu với Long An. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Long An và Ninh Bình là một trong 2 cặp đấu diễn ra sớm thuộc vòng 14. Ninh Bình đang cho thấy họ không có đối thủ tại Giải hạng Nhất quốc gia khi đã thắng 12 trận từ đầu mùa, giành 26 điểm tuyệt đối. Với khoảng cách 9 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Bình Phước, thầy trò Nguyễn Việt Thắng gần như sẽ vô địch sớm trước 3-4 vòng đấu. Mọi thứ càng trở nên thuận lợi nếu Hoàng Đức cùng đồng đội tiếp tục vượt qua Long An.

Vượt trội về chiều sâu đội hình lẫn phong độ so với Long An, nhưng Ninh Bình vẫn được cảnh báo gặp nhiều khó khăn ở trận sắp tới. Điều này đến từ việc HLV Nguyễn Việt Thắng khả năng cao không có sự phục của tuyển thủ Đinh Thanh Bình và tiền vệ Mạch Ngọc Hà. Cả 2 dính chấn thương ở vòng đấu trước và vẫn chưa kịp phục hồi sức khỏe chuẩn bị cho trận tiếp theo.

Ngọc Hà đang xếp thứ 2 trong danh sách tại Ninh Bình với 3 bàn thắng. Còn Thanh Bình đã ra sân thi đấu 11/12 trận. Vắng cặp đôi này, hàng công của đội khách sẽ đối diện muôn vàn thử thách trong việc ghi bàn vào lưới Long An. Áp lực vì thể đẩy lên đội trưởng Hoàng Đức cùng 2 tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (đã ghi 4 bàn thắng) và Phạm Gia Hưng (3 bàn).

Ngoài ra, Long An tràn đầy quyết tâm giành giật điểm số với Ninh Bình. Năm điểm nhiều hơn đội cuối bảng Đồng Nai chưa phải khoảng cách an toàn với thầy trò Trịnh Duy Quang. Lợi thế được thi đấu trên sân nhà cũng là một điểm tựa cho đại diện đến từ miền Tây Nam bộ. Tại trận lượt đi, Ninh Bình phải chờ bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Nguyễn Đức Cường ở phút 90+1 mới cầm chắc chiến thắng trước Long An.

Thủ môn là một trong những vị trí yếu nhất của Huế tại mùa giải 2024-2025. ẢNH: VPF

Hai đối thủ xếp sau Ninh Bình là Bình Phước và PVF (24 điểm) lần lượt có chuyến làm khách ẩn chứa đầy rủi ro tại Khánh Hòa (13 điểm) và Hòa Bình (9 điểm). Trong đó, Hòa Bình cũng chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai bằng số điểm của một trận thắng.

Tại Huế, đội chủ nhà đá trận “chung kết ngược” với Đồng Nai. Dù có người hâm mộ địa phương ở sau lưng cùng 2 điểm nhiều hơn so với đối thủ, tuy nhiên Huế sẽ không có thủ môn Võ Đức Bảo và Lâm Lê Phước Tiến Dũng vì chấn thương. Điểm yếu về thủ môn đã nhiều lần khiến đội bóng Cố đô đón nhận những bàn thua, trận thua không đáng có từ đầu giải.

Trận đấu còn lại tại vòng 14 là cuộc đọ sức giữa Trẻ TPHCM và Đồng Tháp.

Lịch thi đấu vòng 14 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025: Ngày 12-4, 15g30: Huế - Đồng Nai Ngày 12-4, 16 giờ: Long An - Ninh Bình Ngày 12-4, 17 giờ: Khánh Hòa - Bình Phước Ngày 13-4, 18 giờ: Trẻ TPHCM - Đồng Tháp Ngày 13-4, 18 giờ: Hòa Bình - PVF

HỮU THÀNH