Giải bóng đá U9 năm 2024 sẽ diễn ra tại TP Pleiku

Họp báo công bố Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2024

Năm nay, Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2024 sẽ diễn ra tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, từ ngày 10-8 đến ngày 26-8. Sẽ có 32 đội bóng trong cả nước tham dự, tăng gấp đôi so với mùa giải đầu tiên được tổ chức năm 2021.

Các đội bóng tham dự năm nay có: Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, CLB Bóng đá Hà Nội, HYS Hà Nội, Công an Hà Nội, PVF-Công an nhân dân, Luxury HL Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Việt Hùng Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, T&T VHS, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sông Trà Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, APSKILL Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Nông, Khuyến nông Bình Phước, Gia Lai, TPHCM, APH Ngọc Hùng, Thuận An Bình Dương, Văn Tâm Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại diện ban tổ chức cho biết, giải đấu được tổ chức nhằm phát hiện những cầu thủ có năng khiếu để ươm mầm tài năng, thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Sau 2 mùa giải, cùng với số lượng đội bóng tham dự tăng lên, chất lượng chuyên môn của giải đấu cũng được nâng cao. Nhiều cầu thủ giải U9 đã được tiếp tục đào tạo lên các hệ thống giải U11, U13.

BÍCH QUYÊN