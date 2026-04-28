Đình Bắc hâm nóng cuộc đua Vua phá lưới nội

Đình Bắc đang tạo ấn tượng khi ghi 7 bàn trong 4 trận gần đây.

Từ cú hat-trick trong trận đấu với SLNA mới đây, Đình Bắc đã có 7 bàn thắng trong hành trang để đứng thứ 9 trong top “dội bom” ở mùa bóng này. Để cạnh tranh với các tiền đạo ngoại trong cuộc đua Vua phá lưới V-League, Đình Bắc sẽ gặp thử thách rất lớn đến từ Alan Sebastiao (CAHN, 14 bàn), Lucas (Viettel, 11 bàn), Tagueu (Hải Phòng, 10 bàn)… nhưng ở danh hiệu không chính thức khác là Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất, chân sút trẻ này đang có nhiều hy vọng lấy giải.

Sau vòng 20, Đình Bắc đã vượt qua Hoàng Đức (6 bàn) thật ngọt ngào và chỉ còn thua Đỗ Hoàng Hên 2 bàn để trong top cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng. Trong những mùa gần đây, danh hiệu trên là sự khẳng định của những tay săn bàn nhiều kinh nghiệm Tiến Linh, Hoàng Vũ Samson, Văn Quyết. Lần sau cùng 1 tiền đạo trẻ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nội là Nguyễn Tuấn Hải (Hà Nội FC) ở V-League 2022, khi ấy Tuấn Hải 24 tuổi.

Đình Bắc chỉ còn thua Đỗ Hoàng Hên 2 bàn trong cuộc tranh đua cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất ở mùa này.

Với phong độ hiện tại cùng với dàn vệ tinh xung quanh rất chất lượng như Quang Hải, Artur, Quang Vinh, hay sắp đến là sự trở lại của Sebastiao, cơ hội ghi thêm bàn thắng của Đình Bắc vẫn rất rộng. Điều đó sẽ tạo áp lực lên hai đàn anh Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hoàng Đức. Thậm chí, Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 còn nguyên cơ hội đua tranh với các tiền đạo ngoại ở danh hiệu Vua phá lưới.

Vấn đề là CAHN đang đến gần ngôi vô địch V-League khi khoảng cách đang được nới rộng lên 9 điểm so với TC Viettel. Khả năng đội bóng này về đích trước 2-3 vòng là dễ xảy ra. Khi ấy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phong độ, sức rướn từ đội bóng này. Lịch thi đấu 6 vòng còn lại của CAHN họ sẽ lần lượt gặp Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Tĩnh, Becamex TPHCM và TV Viettel.

