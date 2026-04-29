Bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc hợp tác cùng phát triển

Trước thềm Đại hội FIFA lần thứ 76 diễn ra tạo Vancover (Canada), ngày 28-4-2026, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Chung Mong Gyu đã tiến hành lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trong giai đoạn mới.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Chung Mong Gyu tại buổi ký kết. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Chứng kiến lễ ký kết, về phía LĐBĐ Việt Nam có Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú. Đại diện LĐBĐ Hàn Quốc có Phó Chủ tịch Lee Young Soo, Tổng thư ký Hanjin Chun và Trưởng phòng Quan hệ quốc tế Sung ho Sin.

Trước đó, bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai Liên đoàn được ký kết vào năm 2018, được đánh giá là dấu mốc mang tính bản lề trong quan hệ song phương. Thông qua các chương trình hợp tác cụ thể, toàn diện và mang tính chiến lược, hai bên đã tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển của bóng đá mỗi quốc gia.

Trong thời gian qua hai Liên đoàn đã phối hợp trên nhiều phương diện ở các cấp độ đội tuyển. Điểm nhấn thành công của sự phối hợp này là HLV Kim Sang-sik cùng ê-kíp trợ lý người Hàn Quốc tiếp tục hành trình của người tiền nhiệm Park Hang-seo rất hoàn hảo qua những danh hiệu ở Đông Nam Á, châu Á.

Chủ tịch LĐBĐ hai nước trao cờ lưu niệm tại buổi ký kết

Theo nội dung ký kết lần này, hai Liên đoàn sẽ tăng cường hỗ trợ và phối hợp tại các cuộc họp, sự kiện bóng đá khu vực và quốc tế; đồng thời đẩy mạnh chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực phục vụ phát triển bóng đá. Căn cứ vào kế hoạch của mỗi bên và khi điều kiện cho phép, các huấn luyện viên, trọng tài, quan chức bóng đá sẽ có cơ hội tham gia các hội thảo, khóa đào tạo, hội nghị và giải đấu tổ chức tại mỗi quốc gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và trao đổi kiến thức.

Hoạt động hợp tác cũng bao gồm việc trao đổi huấn luyện viên, trong đó có các giảng viên đào tạo HLV đang làm việc tại các học viện bóng đá trẻ; cử và trao đổi chuyên gia truyền thông, marketing bóng đá tham gia các giải đấu và sự kiện; cũng như trao đổi trọng tài và giảng viên trọng tài. Hai bên thống nhất tạo điều kiện để các trọng tài và trợ lý trọng tài cấp Elite của AFC và FIFA tham gia điều hành các trận đấu giao hữu quốc tế, đồng thời phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng trọng tài cấp cao tại mỗi quốc gia.

HLV Kim Sang-sik cùng ê-kíp trợ lý người Hàn Quốc tiếp nối công việc rất hiệu quả ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc trao đổi tập huấn, giao lưu các đội tuyển bóng đá cũng tiếp tục được chú trọng, bao gồm các đội trẻ, đội tuyển nữ, futsal và đội tuyển quốc gia. Hai Liên đoàn sẽ hỗ trợ về chuyên môn, hậu cần và cơ sở vật chất khi các đội tuyển tổ chức tập huấn tại mỗi quốc gia, đồng thời tạo điều kiện bố trí các trận đấu giao hữu với đối thủ có chất lượng. Các đội trẻ và đội tuyển nữ cũng sẽ có thêm cơ hội tham dự các giải đấu giao hữu quốc tế, chương trình giao lưu và festival bóng đá.

Trong nội dung của hợp đồng, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác giữa V-League và K-League, qua đó trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý giải đấu, tổ chức trận đấu, quản lý cơ sở vật chất, cũng như lĩnh vực y học thể thao. Cán bộ, nhân viên của mỗi Liên đoàn sẽ có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

QUỐC CƯỜNG