Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Thay đổi sẽ có từ năm 2026

Tăng thêm số trận đấu vào năm 2026

Không ít ý kiến của các đội tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 cho rằng việc 1 đội chỉ được đấu 7 trận ở vòng bảng là con số quá ít. Trong 1 năm, 16 đội (8 nam, 8 nữ) đều nỗ lực chuẩn bị chuyên môn đối với 2 giai đoạn nhưng cuối cùng cầu thủ chỉ tranh tài 7 trận tại vòng bảng sau đó dự các lượt trận trụ hạng hoặc vòng chung kết.

“Chúng tôi hiểu được điều này. Năm nay, bóng chuyền có nhiệm vụ đối với đấu trường SEA Games 33-2025. Vì vậy, khi xây dựng thể thức thi đấu thì chúng tôi quyết định tổ chức đấu vòng tròn 1 lượt và đúng là mỗi đội được 7 trận tại vòng bảng. Tuy nhiên trong năm 2026, số trận tại vòng bảng chắc chắn sẽ gia tăng. Có thể, phương án thi đấu lượt đi-về thực hiện và như vậy mỗi đội có 14 trận trong vòng bảng để giúp cầu thủ thi đấu nhiều hơn”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường đã trao đổi.

Năm nay, giai đoạn thứ nhất của giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 22-3 tới 31-3. Trong 10 ngày, số trận được diễn ra liên tục. Bài toán về việc mật độ liên tục sẽ khiến cầu thủ ảnh hưởng thể lực cũng từng được đưa ra. Ông Lê Trí Trường cho rằng hiện lúc này cách tổ chức của chúng ta vẫn phải dựa vào thực tế nguồn lực kinh phí của các đội bóng.

Ông Trường đã đưa bày tỏ: “Chúng tôi phải tính toán kỹ bởi nếu tổ chức như các giải tại nước ngoài là tranh tài sân nhà, sân khách và trận đấu diễn ra vào cuối tuần thì rất ít đội bóng ở Việt Nam có đủ nguồn lực tài chính để chuẩn bị. Nhiều đội tại Việt Nam mới chỉ có nguồn lực vừa đủ. Đồng thời, không nhiều đội có nhà thi đấu riêng đạt tiêu chuẩn. Nếu chỉ thi đấu cuối tuần và đánh sân khách, sân nhà thì mỗi đội sẽ có chi phí lớn về di chuyển, ăn ở, tập luyện rồi thi đấu. Do đó trước mắt Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vẫn tách giải vô địch quốc gia thành 2 giai đoạn để sự chuẩn bị phù hợp hơn với từng đội”.

Tìm nhiều phương án để giải bóng chuyền quốc gia thêm sức hút

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Ban tổ chức giải đấu vẫn đang nỗ lực xây dựng các phương án làm sao Giải bóng chuyền vô địch quốc gia có được nhiều sức hút nhất. Ngoài yếu tố chuyên môn, cách tổ chức giải đấu sẽ quyết định tạo được sự quan tâm từ người hâm mộ hay không.

Năm nay, giải đấu có 8 đội nam, 8 đội nữ nên tổng số trận là không nhiều như trước. Tuy nhiên, nhà tổ chức đánh giá việc chọn địa điểm phù hợp tổ chức giải chính là điểm nhấn để người hâm mộ được cơ hội tới cổ vũ trực tiếp. Các nhà thi đấu tại Đông Anh (Hà Nội, giai đoạn thứ nhất) và tại Ninh Bình (giai đoạn thứ hai) đã được quyết định.

“Rất nhiều mô hình tổ chức giải để có sức hút tới khán giả được thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng tôi cũng học hỏi thêm cách tổ chức giải bóng chuyền ở Thái Lan hay Indonesia hoặc Hàn Quốc, Nhật Bản để giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Việt Nam dần chuyên nghiệp nhất. Như mọi người thấy lúc này, hệ thống bảng điện tử chạy hình ảnh và chữ quảng cáo có trên sân đấu, âm thanh và hệ thống máy quay Video Challenge Eyes đã có tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia ở Việt Nam. Từ đó thấy rằng nhà tổ chức nỗ lực mang tới những điều tốt nhất để phục vụ trực tiếp khán giả”, ông Lê Trí Trường nói thêm.

Giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 thi đấu từ ngày 22-3 tới 31-3. Sau lượt đấu này, 4 đội bóng nam, 4 đội bóng nữ có kết quả tốt nhất được suất dự Cúp Hùng Vương 2025 tại Phú Thọ. Danh sách 8 đội nam dự giải vô địch quốc gia năm nay gồm Biên Phòng MB, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Long An, Hà Nội, Công an TPHCM. Danh sách 8 đội nữ dự giải là VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngân hàng Công Thương, Geleximco Thái Bình, Binh chủng Thông tin, TPHCM. Năm nay, tất cả các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên hệ thống VTVCab.