Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Đội bóng nào sẽ tạo được ưu thế?

Đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An có sự trở lại của Thanh Thúy để tự tin ra thi đấu ở Đông Anh (Hà Nội) tới đây. Ảnh: VFV

Các đội đương kim vô địch quốc gia vẫn có giá trị

Trước giờ khai cuộc, giới chuyên môn tiếp tục dự báo 2 đội đương kim vô địch quốc gia là VTV Bình Điền Long An (nữ) và Biên Phòng MB (nam) sẽ giữ ưu thế cho mình tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025. HLV Thái Quang Lai không thay đổi đội hình so với mùa giải trước.

Thậm chí, đội hình VTV Bình Điền Long An của ông có sự trở lại của chủ công số 1 Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy. “Chúng tôi là đội đương kim vô địch quốc gia vì vậy thi đấu giải năm nay sẽ gặp áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, đội bóng vẫn thận trọng chuẩn bị chuyên môn và trên hết đội hình nội binh có sự đồng đội cùng việc Thanh Thúy ở Việt Nam thi đấu năm nay. Đây là vị trí then chốt cho đội”, HLV Thái Quang Lai bày tỏ. Sau gần 3 năm, bây giờ Trần Thị Thanh Thúy trở lại Việt Nam thi đấu cùng VTV Bình Điền Long An tại giải vô địch quốc gia. Trong sự chuẩn bị của mình, đội bóng này tiếp tục có phụ công kinh nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Hoa đóng vai trò HLV kiêm cầu thủ. Với 2 gương mặt quan trọng này, HLV Thái Quang Lai yên tâm phần nào khả năng thi đấu đội hình của mình.

Khởi động năm 2025, HLV Trần Đình Tiền cùng các học trò áo lính đã có ngôi vô địch Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025.

Tuy nhiên, vị HLV nhiều kinh nghiệm này từng chia sẻ rằng 7 đội bóng còn lại của giải đấu đều có sự chuẩn bị lực lượng rất mạnh mẽ vì vậy bóng chuyền nam Biên Phòng chưa hẳn đã ưu thế nhất. Nhìn vào lực lượng, đội Biên Phòng không thay đổi cầu thủ so với năm 2024. Đội bóng quyết định tiếp tục ký hợp đồng với tay đập Thái Lan Jakkrit Thanomnoi.

Cầu thủ áo lính Biên Phòng MB rất thận trọng để có kết quả đảm bảo như trong tập luyện tại giai đoạn thứ nhất diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: MINH MINH

Quan trọng hơn cả, nhóm cầu thủ chủ lực gồm Ngọc Thuân, Văn Duy, Thế Khải, Duy Tuyến, Văn Hiệp, Anh Tuấn vẫn nguyên khát khao chinh phục giải đấu. Sự ổn định và sự đoàn kết cùng việc hiểu nhau trong phối hợp chuyên môn là điểm mạnh mà cầu thủ Biên Phòng đang khiến nhiều đội bóng khác vẫn e dè.

Chờ yếu tố bất ngờ

Trong 16 đội (8 nam, 8 nữ) dự giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025, duy nhất đội nam Hà Nội không thuê ngoại binh. Đánh giá từ giới chuyên môn, cầu thủ ngoại binh sẽ là người tạo ra điểm nhấn nhưng bất kể đội nào muốn thành công là phải sở hữu nội binh đạt chuyên môn tốt. “Từng đội đều có tính toán chuyên môn cho mình và dựa vào lực lượng đang có thì cả 16 đội có cơ hội đạt kết quả tốt nhất khi cuộc đấu chưa diễn ra”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết.

Đội Công an TPHCM đang nổi lên là ứng viên vô địch giải đấu năm nay khi tăng cường nhiều ngôi sao. Ảnh: VFV

Trong khi đó, giám sát chuyên môn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Nguyễn Xuân Anh đưa quan điểm: “Yếu tố bất ngờ của giải đấu vẫn có thể xảy ra bởi mật độ thi đấu liên tục trong các ngày tại giai đoạn thứ nhất ở Đông Anh (Hà Nội) tới đây sẽ khiến từng đội phải tính toán chiến thuật cụ thể”.

Năm ngoái, bất ngờ lớn nhất là đội nữ Binh chủng Thông tin. Kết thúc giai đoạn thứ nhất, đội bóng này đứng ở 2 vị trí dẫn đầu về điểm số. Tuy nhiên trong giai đoạn thứ hai, cầu thủ nữ áo lính thi đấu xuống phong độ qua đó văng ra khỏi nhóm 4 đội lọt vào vòng chung kết cuối cùng. Không đội bóng nào muốn gặp kết quả đó ở năm nay.

Tại giai đoạn thứ nhất giải năm nay, từng đội nam, nữ được thi đấu 5 trận. Lá thăm đã giúp các đội biết mã trận đấu và 5 đối thủ sẽ thi đấu là đội nào. Theo sắp xếp, các đội thi đấu 1 ngày rồi nghỉ 1 ngày, như vậy cầu thủ đảm bảo được thể lực. Qua từng trận, chắc chắn mỗi ban huấn luyện sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm tính toán chiến thuật thi đấu trận tiếp theo cho mình.

Hà Nội là đội duy nhất không thuê ngoại binh thi đấu tới lúc này. Ảnh: VCT

“Vòng bảng của giai đoạn thứ nhất sẽ thi đấu với mật độ các trận liên tục và số lượng trận nhiều, vì thế chúng tôi hiểu rằng không đội nào muốn thua cuộc. Ngoài ra, các đội không đạt được kết quả tốt từ giai đoạn thứ nhất thì sẽ rất khó sửa sai tại vòng bảng giai đoạn thứ hai”, ông Lê Trí Trường bày tỏ thêm.

Năm nay, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tiếp tục tổ chức cho 8 đội nam, 8 đội nữ thi đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng bảng. Mỗi đội sẽ có tổng 7 trận ở vòng bảng. Sau giai đoạn thứ nhất, từng đội sẽ được thi đấu nốt 2 trận của mình tại vòng bảng ở giai đoạn thứ hai vào tháng 10 (tổ chức ở Ninh Bình) rồi quyết định thứ hạng chung cuộc để tìm suất dự vòng chung kết, vòng tranh vé trụ hạng. Đội nam, nữ vô địch giải năm nay vẫn nhận thưởng 500 triệu đồng/giải.

Toàn giải ghi nhận 9 ngoại binh của 8 đội nữ và 9 ngoại binh của 7 đội nam đăng ký thi đấu. 3 đội có 2 ngoại binh là Hóa chất Đức Giang lào cai (nữ), Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM (nam).

Bài tiếp: Thay đổi sẽ có từ năm 2026

MINH CHIẾN