Lắp đặt hệ thống Video Challenge Eyes tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Máy quay của "mắt thần" sẽ được lắp đặt tại nhà thi đấu ở Đông Anh (Hà Nội) để hỗ trợ trọng tài tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống máy quay của Video Challenge Eyes tại nhà thi đấu ở Đông Anh (Hà Nội) để chuẩn bị cho giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Công tác tập huấn trọng tài cũng sẽ được thực hiện. Trước khi giải khai cuộc, các đội sẽ họp kỹ thuật theo đúng quy định để nắm rõ các thông tin về giải đấu”, đại diện bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) – ông Đào Xuân Chung trao đổi ngày 20-3.

Tới thời điểm này, 8 đội nam gồm Biên Phòng MB, Sanest Khánh Hòa, Ninh Bình, Thể Công Tân Cảng, Long An, Hà Nội, Công an TPHCM, Đà Nẵng và 8 đội nữ gồm VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang lào cai, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Ninh Bình, Geleximco Thái Bình, TPHCM, Thanh Hóa đã có mặt tại Đông Anh (Hà Nội). Các đội được bố trí tập tại sân chính của nhà thi đấu theo quy định của đơn vị tổ chức ở địa phương. Bắt đầu từ năm 2024, tại các giải bóng chuyền thuộc hệ thống quốc gia, chỉ có 2 trọng tài biên được bố trí làm nhiệm vụ trên sân (trước đây số lượng là 4 trọng tài).

Việc tập trung các đội nam, đội nữ cùng thi đấu tại 1 điểm tranh tài trong giai đoạn thứ nhất ở Đông Anh (Hà Nội) thì ở giai đoạn thứ nhất này, các trận vòng bảng sẽ bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa. Theo lịch, từng ngày có 4 trận đấu được tổ chức và kéo dài từ ngày 22-3 tới 31-3.

Sau khi lắp đặt hệ thống máy quay của Video Challenge Eyes, trọng tài kỹ thuật của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ kiểm tra để vận hành thử nghiệm để đảm bảo không xảy ra sự cố trong thời gian giải đấu diễn ra chính thức.

MINH CHIẾN