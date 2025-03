Chưa kiểm tra doping ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Hiện lúc này việc lấy mẫu kiểm tra doping tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia ở Việt Nam là chưa thực hiện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi ngày 17-3, Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam – ông Lê Minh Hà cho biết SGGP biết: “Năm nay trong kế hoạch, chúng tôi chưa thực hiện lấy mẫu kiểm tra doping đối với VĐV ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Việc lấy mẫu sẽ có những kế hoạch cụ thể tuy nhiên dựa trên thực tế đối với từng môn thể thao và theo các yêu cầu quy định, Trung tâm sẽ tiến hành lấy mẫu kiểm tra”.

Bóng chuyền là môn tập thể, do vậy nếu tiến hành lấy mẫu kiểm tra doping đối với VĐV thì kế hoạch thực hiện phải có cách thức làm sao phù hợp nhất. Thực tế, Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam được giao nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch lấy mẫu kiểm tra doping VĐV tại các giải thể thao quốc gia trong 1 năm. Tuy nhiên, số lượng mẫu lấy kiểm tra trong thi đấu tại các giải thể thao quốc gia rất giới hạn (do phụ thuộc kinh phí). Do đó tới lúc này, Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam chưa thực hiện lấy mẫu kiểm tra doping VĐV tại giải thể thao các môn tập thể và đang tập trung vào môn cá nhân. Năm 2024, việc lấy mẫu kiểm tra trong thi đấu đã được tiến hành ở môn bơi, điền kinh, cử tạ, thể hình.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia và môn bóng chuyền tại Việt Nam đang có sức hút, sự quan tâm của xã hội. Trong tương lai gần, không loại trừ việc lấy mẫu kiểm tra doping VĐV bóng chuyền nam, nữ được làm.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia ở Việt Nam là 1 trong số ít giải cho phép VĐV nước ngoài được đăng ký thi đấu. Theo quy định, mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 14 cầu thủ (trong đó từng đội được đăng ký tối đa 2 cầu thủ ngoại). Hiện giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 có 8 đội nam, 8 đội nữ thi đấu nên tổng số VĐV đăng ký là 224 người.

“Trong trường hợp chúng tôi nhận được các cảnh báo nguy cơ môn thể thao có thể có VĐV sử dụng chất cấm trong thi đấu thì Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam cũng thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra, nhưng phải theo các quy định cụ thể”, ông Lê Minh Hà trao đổi thêm. Khi thực hiện lấy mẫu kiểm tra doping VĐV tại các giải thể thao quốc gia, cán bộ của Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam thực hiện độc lập, đảm bảo bảo mật thông tin theo quy định.

Bóng chuyền là môn có sự quan tâm lớn ở xã hội tại Việt Nam lúc này và cũng chưa từng có trường hợp VĐV nào dương tính với doping. Ảnh: VFV

Từ khi giải bóng chuyền vô địch đội mạnh toàn quốc đổi tên thành giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2004, qua các lần giải đấu được Tổng Cục TDTT (trước đây) và Cục TDTT Việt Nam cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức, chưa lần nào tiến hành lấy mẫu kiểm tra doping VĐV bóng chuyền.

Trong lịch sử từ trước tới nay, môn bóng chuyền tại Việt Nam chưa từng có cầu thủ dính doping. Do vậy, các giải bóng chuyền thuộc hệ thống quốc gia vẫn được xem là an toàn.

Theo điều lệ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành, trong thủ tục đăng ký, từng cầu thủ phải có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền (bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên) khám, cấp theo quy định của pháp luật thì mới được tham dự giải.

Hiện tại, Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam thực hiện tích cực công tác giáo dục truyền thông trong phòng, chống doping đối với HLV, VĐV ngay tại các giải thể thao quốc gia. Tuy nhiên với giải bóng chuyền vô địch quốc gia, các lớp truyền thông về công tác này chưa thực hiện thời gian qua.

Năm nay, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 sẽ được tranh tài giai đoạn thứ nhất tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 22-3 tới 31-3. Sau đó, giai đoạn thứ 2 diễn ra từ ngày 10-10 tới 19-10.

MINH CHIẾN