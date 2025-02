Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tiếp tục có tổng thưởng hơn 2,2 tỷ đồng

Mỗi đội đấu 5 trận tại giai đoạn thứ nhất

Sáng 13-2 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 chính thức công bố về giải đấu. Khép lại mùa giải 2024, giải đấu năm nay bước sang chương mới về công tác tổ chức với 8 đội nam, 8 đội nữ góp mặt. “Ban tổ chức nỗ lực để giải đấu được tổ chức với chuyên môn cao nhất, mang lại sức hút tới người hâm mộ”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết. Ra mắt chính thức giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam công bố nhà tài trợ mới là đơn vị Phân bón Cà Mau.

Tổng thưởng của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 là 2 tỷ 280 triệu. Trong đó, mỗi đội vô địch nam, nữ được nhận 500 triệu đồng/giải. Mùa giải năm nay, các đội tiếp tục thi đấu với thể thức vòng tròn 1 lượt theo 2 giai đoạn. Đáng chú ý, ngay tại giai đoạn thứ nhất (tổ chức tại nhà thi đấu huyện Đông Anh, Hà Nội), từng đội đã phải đấu 5 trận.

Giai đoạn thứ 2 (diễn ra tại Ninh Bình), các đội đấu nốt 2 trận còn lại của vòng bảng sau đó nhà tổ chức chọn 4 đội đứng đầu trao quyền dự vòng chung kết còn 4 đội ở nhóm dưới sẽ dự lượt tranh suất trụ hạng. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 chỉ có 1 đội nam, 1 đội nữ xuống hạng.

Trước câu hỏi về chuyên môn, đại diện ban tổ chức tại huyện Đông Anh (Hà Nội) khẳng định nhà thi đấu được đảm bảo đúng tiêu chuẩn để phục vụ thi đấu. Các nhà thi đấu tại huyện Đông Anh (Hà Nội) và Ninh Bình đều bán vé cho khán giả vào theo dõi.

Giải đấu để hướng tới trọng tâm SEA Games 33-2025

Về cơ bản, thể thức thi đấu và cách thức tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 không khác biệt so với mùa giải 2024. Tuy nhiên, ông Lê Trí Trường cũng nhấn mạnh năm 2025 sẽ diễn ra nhiều nhiệm vụ quốc tế quan trọng của đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam vì thế Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tính toán thời gian thi đấu giải phù hợp để đảm bảo đúng nhất chuyên môn. “Trọng tâm của bóng chuyền Việt Nam năm 2025 là đấu trường SEA Games 33-2025 nên từ chất lượng thi đấu giải vô địch quốc gia thì cầu thủ đạt phong độ cao nhất sẽ có cơ hội tham dự đội tuyển nam, nữ”, ông Lê Trí Trường nói thêm.

Ghi nhận trực tiếp trong buổi công bố giải đấu, HLV các đội đều quyết tâm đạt kết quả chuyên môn cao mùa giải năm nay. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Ngân hàng Công thương) cho biết đội bóng của mình đang tập luyện cao độ và từng cầu thủ nỗ lực để thi đấu đúng mục tiêu đề ra. HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) chia sẻ rằng đội bóng sẽ tập trung lực lượng tốt nhất, cố gắng trong từng trận tại giai đoạn thứ nhất giải năm nay. HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng) chia sẻ rằng hiện tại cầu thủ của mình đang giữ được tâm lý ổn định và bài thử đầu tiên sẽ là Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025 trước khi thi đấu vô địch quốc gia 2025.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định kết quả thi đấu tại giai đoạn thứ nhất của giải đấu là cơ sở chuyên môn chọn 4 đội nam, 4 đội nữ tiếp tục dự Cúp Hùng Vương 2025 sau đó. “Năm nay, số trận của từng đội tại giai đoạn thứ nhất là bằng nhau do vậy việc trao suất dự cúp Hùng Vương tiếp tục dựa vào kết quả thi đấu của giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia”, đại diện Ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 nói.

16 đội bóng dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 là Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Thể Công Tân Cảng, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội, Long An, Công an TPHCM (nam) và VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ninh Bình, Geleximco Thái Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công thương, TPHCM, Thanh Hóa (nữ).