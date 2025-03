Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Cầu thủ chuyền 2 giữ giá trị quan trọng

Võ Thị Kim Thoa (14) là cầu thủ chuyền 2 quan trọng của VTV Bình Điền Long An trong mọi giải đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quyết định đường chuyền quan trọng trên sân

Vào lúc này, hầu hết các đội nam, nữ tại giai đoạn thứ nhất đã đấu xong lượt trận thứ 4 tại vòng bảng. Mỗi đội đã có kết quả của mình và dễ nhận thấy nhóm đội vượt ở nhóm dẫn đầu có ưu thế lực lượng chuyên môn. Tuy nhiên, qua đánh giá, từng đội đạt thành công là nhờ sở hữu cầu thủ chuyền 2 thi đấu sắc nét.

Ở nội dung nữ, 4 đội Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin và Ngân hàng Công Thương tạm đang đứng nhóm đầu. “Nếu nhìn kỹ, các cầu thủ thi đấu vị trí chuyền 2 ở các đội bóng này đều đang ổn định phong độ và họ làm tốt vai trò của mình từ đó đạt được kết quả tốt trong thi đấu. Đội bóng nào cũng có cầu thủ tấn công giỏi nhưng nếu không phối hợp được với chuyền 2 thì giá trị của chủ công hoặc đối chuyền sẽ khó đảm bảo tốt nhất”, đại diện ban Giám sát chuyên môn của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 – ông Trần Thanh Tùng đã trao đổi.

Có thể thấy rõ, các cầu thủ chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh (Binh chủng Thông tin), Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An) đã khẳng định được chuyên môn và họ là tuyển thủ quốc gia nên chất lượng các đường chuyền đạt được sự sắc sảo riêng. Trong khi đó 2 đội Ninh Bình và Ngân hàng Công Thương đều sử dụng chuyền 2 được tăng cường mới. HLV Thái Thanh Tùng và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kịp bổ sung chuyền 2 Vi Thị Yến Nhi (Ninh Bình) và Tôn Thị Minh Thư (Ngân hàng Công Thương) nên cách thi đấu của họ đã khoáng đạt hơn.

Với nội dung nam, nhóm cầu thủ chuyền 2 gồm Đinh Văn Duy (Biên Phòng MB), Đinh Văn Tú (Công an TPHCM), Phan Công Đức (Thể Công Tân Cảng) đang là những người nhận sự đánh giá tốt của người làm nghề. Ngoài họ, 2 gương mặt Từ Quốc Việt (Đà Nẵng) và Đoàn Anh Tuấn (Sanest Khánh Hòa) là 2 sự bất ngờ tới lúc này. Lần lượt Quốc Việt và Anh Tuấn chưa được nhiều người biết tới dẫu vậy họ thể hiện phong độ cao qua đó giúp đội bóng của mình chơi khởi sắc và Sanest Khánh Hòa cùng Đà Nẵng vươn vào nhóm 4 đội đứng đầu trong thời điểm hiện tại.

Đội bóng sẽ gặp khó nếu chuyền 2 không ổn định

“Các đội bóng chuyền vẫn luôn hoàn thiện công tác huấn luyện để có được nhiều cầu thủ chuyền 2 tốt nhất. Nếu không có được người ưng ý, việc đi mượn VĐV khiến các đội bóng sẽ bị động về chuyên môn”, phụ trách bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) – ông Đào Xuân Chung từng trao đổi.

Chuyền 2 Vị Thị Yến Nhi (9) đang chơi hiệu quả cho Ninh Bình tại giai đoạn thứ nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điều này đã có minh chứng cụ thể là đội nữ Thanh Hóa tại giải năm nay. Việc mượn bổ sung cầu thủ chuyền 2 Nguyễn Vân Hà (từ đội Bắc Ninh) vẫn chưa phải giải pháp phù hợp nhất cho nữ Thanh Hóa. Do vậy, đội hình của HLV Bùi Huy Sơn vẫn thi đấu chật vật và rơi xuống vị trí chót bảng. Năm ngoái, đội này từng có chuyền 2 Lê Thị Ngọc Trâm nhưng do cầu thủ chuyển tới thi đấu cho TPHCM nên Thanh Hóa đã gặp khó về lực lượng. Ở kết quả khác, đội nam Ninh Bình chưa thể khởi sắc trong giai đoạn thứ nhất mùa giải do chuyền 2 Nguyễn Huỳnh Anh Phi không đạt được phong độ tốt nhất.

Hiện tại, đội bóng do HLV Bùi Trung Thảo huấn luyện đã thua 3 trận. Tại giải đấu, cầu thủ Thái Lan Tichaya Boonlet là ngoại binh duy nhất thi đấu vị trí chuyền 2. Cô có chuyên môn tốt. Tuy nhiên, Tichaya Boonlet không có nhiều cơ hội ra sân ở đội hình chính của Hóa chất Đức Giang lào cai bởi quy định chỉ cho phép 1 ngoại binh được ra sân trong mọi thời điểm nên đội bóng này vẫn phải ưu tiên ngoại binh thi đấu vị trí chủ công.

Giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 còn thi đấu tại Đông Anh (Hà Nội) tới hết ngày 31-3.

MINH CHIẾN