Giá vé vào sân sẽ quyết định khán đài sôi động hay vắng vẻ

Khán giả sẽ có cơ hội mua vé vào xem các trận đấu tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia ở Ninh Bình sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức địa phương Ninh Bình của giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 dự kiến phát hành 2 mệnh giá vé gồm 100.000 đồng và 200.000 đồng. Trong đó, các trận vòng loại sẽ bán vé vào xem là 100.000 đồng/vé còn các trận của vòng chung kết và lượt tranh trụ hạng là 200.000 đồng/vé. Các quầy bán vé phục vụ khán giả sẽ đặt trước của nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình từ đầu tháng 10.

"Theo lịch, mỗi ngày sẽ diễn ra 4 trận (gồm nội dung nam, nữ) vòng bảng tại giai đoạn thứ 2. Khán giả mua 1 vé được xem đủ 4 trận từ buổi trưa tới buổi tối. Tại vòng chung kết, người hâm mộ mua vé vào nhà thi đấu cổ vũ cũng sẽ được xem đầy đủ các trận trong ngày tranh tài. Chúng tôi rất kỳ vọng khán giả sẽ cổ vũ các đội bóng thi đấu với chất lượng chuyên môn cao nhất", đại diện Ban tổ chức địa phương Ninh Bình cho biết.

Trước câu hỏi rằng mệnh giá 100.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé trong từng giai đoạn có phải quá cao hay không. Đại diện Ban tổ chức địa phương khẳng định: "Chúng ta đang muốn nâng tầm chất lượng và hình ảnh của giải quốc gia vì vậy chúng tôi tính toán rất kỹ trước khi xây dựng mức giá vé như vậy. Ngoài ra, việc ban hành vé phải thông qua các ban ngành và sự được phép của Sở Tài Chính". Năm nay là lần đầu tiên vòng chung kết nội dung nam, nữ giải vô địch quốc gia được diễn ra cùng lúc tại 1 địa điểm thi đấu.

Việc quy định bán vé hay miễn phí vào cửa tại các điểm thi đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia do Ban tổ chức địa phương thực hiện. Ban tổ chức giải đấu gồm Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam không quyết định việc bán vé.

Năm ngoái, giai đoạn 2 nội dung nữ giải vô địch quốc gia 2025 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai. Khi đó, vé vào cửa vòng bảng mệnh giá 150.000 đồng/vé còn vòng chung kết và lượt phân hạng có mức gia 200.000 đồng/vé. Để tránh tình trạng phe vé, Ban tổ chức địa phương đã quy định số lượng tối đa mỗi khán giả không được mua quá 4 vé/ngày. Thực tế, khán đài của nhà thi đấu Lào Cai đã không còn chỗ trống tại các trận vòng chung kết.

Năm 2023, nhà thi đấu Gia Lâm từng tổ chức vòng 1 giải vô địch quốc gia. Khi đó, vé được bán với mệnh giá 50.000 đồng/vé đối với ngày diễn ra 1 trận và mệnh giá 80.000 đồng/vé đối với ngày diễn ra 2-3 trận.

"Chúng tôi đang nỗ lực để giải bóng chuyền vô địch quốc gia có khán giả tới cổ vũ đông đảo. Khán giả đến nhiều không chỉ giúp giải đấu xây dựng hình ảnh tốt mà tinh thần cầu thủ cũng phấn chấn hơn", đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từng cho biết. Tại giai đoạn thứ nhất, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) lần đầu được tổ chức. Ban tổ chức đã phát hành mệnh giá vé vào cửa là 50.000 đồng/vé phục vụ khán giả tại các ngày tranh tài. Đáng chú ý, ban tổ chức địa phương đã linh hoạt thực hiện mô hình bán vé trọn gói (dành cho khán giả có nhu cầu) trong 10 ngày tổ chức giải.

Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 tổ chức từ ngày 7-10 đến 16-10. Hiện tại, nhiều đội bóng đã có mặt ở Ninh Bình để làm quen sân bãi trước khi thi đấu. Giai đoạn 2 sẽ còn 8 trận vòng bảng nội dung nam và 8 trận vòng bảng nội dung nữ. Sau đó, Ban tổ chức xác định thứ hạng để tìm đội vào vòng chung kết nam, nữ và đội phải thi đấu trụ hạng nam, nữ. Ban tổ chức địa phương sẽ họp bàn để thống nhất việc phát hành vé trước khi bán cho người hâm mộ vào ngày 3-10.

Lần gần nhất nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình tổ chức giải bóng chuyền quan trọng là chặng 2 nội dung nữ SEA V.League 2025 (tháng 8). Khi đó, các khán giả đã vào kín nhà thi đấu để cổ vũ cầu thủ Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN