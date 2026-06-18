Ghana vs Panama 1-0: Asante kiến tạo, Yirenkyi vụt sáng phút bù giờ cuối cùng giành gọn 3 điểm đầu tay ngày xuất quân

Caleb Yirenkyi ngăn cản pha phản công của cầu thủ Panama và trọng tài phạt Yirenkyi chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu:

Phút 64, đón đường chuyền từ cánh phải, Ayew đệm bóng chệch cột dọc bởi hậu vệ Panama đã lao người cản phá, làm bóng đi hết đường biên ngang:

⚽ Phút 90'+5, Asante đột phá cánh trái, căng ngang đẹp mắt và Yirenkyi băng vào đá nối cận thành hạ gục thủ môn Mosquera:

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⚽ Bàn thắng: Yirenkyi 90+5'

HẢI LINH (tổng hợp)