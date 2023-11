Gavi thấy nguy cơ dự Euro 2024 bị đe dọa

Gavi đã buộc phải rời sân giữa hiệp một trong trận thắng 3-1 của Tây Ban Nha trước Georgia ở vòng loại Euro 2024 vào Chủ nhật. Ngôi sao 19 tuổi sau một pha tiếp đất không tốt dù có thể tập tễnh rời sân cùng các nhân viên y tế của tuyển Tây Ban Nha, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cho thấy anh đang lo sợ điều tồi tệ nhất. Ngôi sao trẻ của Barcelona đã rơi nước mắt khi rời sân ở phút 24.

Người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) chỉ xác nhận đã chuyển kết quả chẩn đoán ban đầu tới CLB chủ quản của cầu thủ là Barca, đội sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra riêng trên đầu gối phải của Gavi vào thứ Hai. Nhưng nhiều nguồn tin tiết lộ với ESPN, Gavi đã gặp chấn thương dây chằng chéo trước của đầu gối - dạng chấn thương rất nghiêm trọng có thể khiến cầu thủ cần đến tối thiểu 8 tháng để hồi phục.

HLV De la Fuente dường như cũng nhận thức được mức độ chấn thương: “Có vẻ như đó là một chấn thương nghiêm trọng. Cậu ấy thực sự lo lắng. Đó là chiến thắng cay đắng nhất mà tôi từng trải qua trong đời. Đúng, đây là một ngày khó khăn nhất đối với cá nhân tôi, ngày cay đắng nhất! Chúng tôi đang chờ đợi những bài kiểm tra cuối cùng. Gavi sẽ đến Barcelona ngay bây giờ để kiểm tra thêm. Toàn đội rất buồn. Cứ như thể chúng tôi đã thua trận vậy. Gavi rất đau khổ, cậu ấy không nghĩ những điều này có thể xảy ra với mình…”.

Gavi đang khẳng định là một vị trí không thể thay thế ở đội tuyển và cả CLB - chỉ vắng mặt 2 trận trong mùa giải này đều ở CLB do án treo giò. Dù tuyển Tây Ban Nha đã sớm giành suất vượt qua vòng loại, HLV De la Fuente thậm chí thay đổi gần như toàn bộ đội hình so với trận đấu gần nhất, nhưng vẫn giữ lại Gavi trong thành phần xuất phát. Mặc dù vậy, ông bác bỏ ý kiến cho rằng chấn thương là do Gavi thi đấu quá nhiều: “Đó là một tai nạn, cầu thủ kém may mắn trong một tình huống. Nó không liên quan gì đến việc cầu thủ đã thi đấu nhiều hay ít. Gavi ở trong tình trạng hoàn hảo…”.

Đây chắc chắn là cú sốc với HLV Xavi Hernandez, người từng gọi Gavi là “trái tim và linh hồn của Barca”. Khá may mắn cho Barca khi cơn ác mộng chấn thương ở hàng tiền vệ đang giảm bớt, với Pedri đã trở lại thi đấu và Frenkie de Jong cũng sẵn sàng trở lại trong trận gặp Rayo Vallecano vào cuối tuần này. Sau đó, Barca cũng đối đầu với FC Porto trong trận cầu quan trọng ở Champions League, và đối mặt 2 thách thức lớn tại La Liga là Atletico Madrid và đội dẫn đầu Girona - tất cả 3 trận đấu có khả năng quyết định mùa giải của họ đều trên sân nhà.