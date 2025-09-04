Gattuso bắt đầu hành trình giải cứu Azzurri

Gennaro Gattuso sẽ bắt đầu triều đại HLV trưởng đội tuyển Italy vào thứ Sáu.

Đội tuyển Italy đang đối mặt nguy cơ không thể giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico sau khởi đầu khó khăn hồi tháng 6, khiến HLV Luciano Spalletti - người vốn đang chịu áp lực sau chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch châu Âu đáng thất vọng - phải rời đi. Italy chỉ có ba điểm sau hai trận vòng loại đầu tiên, đang kém đến chín điểm so với đội đầu Bảng I là Na Uy - đội toàn thắng cả 4 trận, trong đó có trận thắng 3-0 trước Italy.

Gattuso, người không phải là lựa chọn hàng đầu cho vị trí HLV và có thành tích không mấy tốt đẹp trong công tác quản lý CLB, sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn trước trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia tại Bergamo. Chỉ có vị trí nhất bảng mới mang lại suất dự World Cup tự động, và mặc dù Azzurri thi đấu ít hơn Na Uy hai trận, cơ hội giành ngôi đầu bảng của họ vẫn còn rất mong manh.

Bên cạnh khoảng cách điểm số đáng kể, Italy còn có hiệu số bàn thắng bại kém hơn Na Uy đến 12 bàn, đồng nghĩa với việc vòng play-off, nơi họ đều không thể vượt qua để lọt vào hai kỳ World Cup gần nhất, là con đường thực tế hơn để giành vé. “Tôi muốn thấy tinh thần đồng đội, sự sẵn sàng hy sinh, và cả việc chấp nhận những sự thật khó chịu từ đồng đội. Chúng tôi không thể để nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí mình”, Gattuso chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Hai.

Gattuso, một cựu tiền vệ nổi tiếng, đã lên ngôi vô địch thế giới cùng Italy vào năm 2006 - kỳ World Cup gần nhất mà Azzurri đã khẳng định được danh tiếng là một đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới, xét cả danh tiếng cầu thủ trong đội hình và chất lượng thi đấu. Kể từ đó, Azzurri đã bị loại ngay từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup tiếp theo trước khi không thể giành quyền vào vòng chung kết năm 2018 và 2022. “Chúng tôi phải mạnh mẽ. Chúng tôi không thể hoảng loạn nếu tỷ số vẫn là 0-0 sau 10 phút”, Gattuso nói thêm. “Chúng ta cần phải là một đội bóng, phải chiến đấu hết mình... Lịch sử cho thấy chúng ta chưa bao giờ thiếu bản lĩnh, và chúng ta phải khôi phục lại điều đó”.

THANH TUẤN