Gary Neville tiến cử HLV có thể phục hưng Man United

Huyền thoại Gary Neville tin rằng Carlo Ancelotti là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí nhà cầm quân tiếp theo, người có thể phục hưng Quỷ đỏ - một quan điểm được Rene Meulensteen, cựu trợ lý của Manchester United chia sẻ.

Huyền thoại Gary Neville tiến cử HLV Carlo Ancelotti

Cựu tiền vệ Man United, Michael Carrick, đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền cho đến cuối mùa giải, với mục tiêu chính là đảm bảo suất tham dự Champions League cho CLB. Carrick, người từng dẫn dắt Middlesbrough, đã thuyết phục được ban lãnh đạo Man United trong các cuộc thảo luận và sẽ được hỗ trợ bởi Steve Holland và Travis Binnion tại Old Trafford.

Thử thách đầu tiên của Carrick sẽ là trận đấu Ngoại hạng Anh vào trưa thứ Bảy, gặp Manchester City. Mặc dù được bổ nhiệm, những đồn đoán vẫn tiếp tục xoay quanh việc ai sẽ được bổ nhiệm làm HLV chính thức tiếp theo của Man United. CLB dự kiến ​​sẽ công bố HLV trưởng toàn thời gian vào cuối mùa giải, với một số cái tên nổi tiếng được nhắc đến: Luis Enrique và Roberto De Zerbi đã được đề cập, cùng với Xabi Alonso, người vừa rời Real Madrid.

Tuy nhiên, Meulensteen, người từng làm việc dưới quyền Sir Alex Ferguson tại Old Trafford từ năm 2007 đến 2013, nói với Casinostugan rằng ông tin Ancelotti, cựu HLV của Real Madrid, Chelsea và Paris Saint-Germain, là người hoàn toàn phù hợp với Man United. Theo tờ Manchester Evening News, HLV người Italy hiện đang tập trung dẫn dắt Brazil đến vinh quang tại World Cup mùa hè này, nhưng kế hoạch của ông sau giải đấu, kết thúc vào ngày 19-7 tại Bắc Mỹ, vẫn chưa chắc chắn.

Ông ấy nói: "Carlo Ancelotti là người có đủ kinh nghiệm để đảm đương công việc này vì ông ấy đã từng trải qua, đã chứng kiến ​​và biết văn hóa chiến thắng trông như thế nào. Tôi nghĩ Ancelotti sẽ không nghe lời bất kỳ ai khác. Ancelotti sẽ nói đây là những gì tôi đang làm. Tôi đang quản lý những gì tôi được giao nhiệm vụ. Rõ ràng là họ không cùng quan điểm. Ông ấy có những ý tưởng khác nhau về cách điều hành so với những người ở hậu trường".

Cựu đội trưởng của Quỷ đỏ, Gary Neville, gần đây đã đồng tình với Meulensteen rằng Ancelotti là ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản vị trí HLV trưởng của Man United. "Với 12 năm qua là giai đoạn hoạt động kém hiệu quả trầm trọng đối với các HLV của Manchester United, ứng cử viên tiếp theo hiện cần phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định". Neville viết trong bản tin Overlap: 1. Bạn phải có khả năng xử lý truyền thông và những ồn ào đi kèm với CLB này. Đó là điều không thể tránh khỏi, vì vậy hãy chấp nhận và đối phó với nó. Đó là lý do tại sao bạn được trả mức lương cao như vậy.

2. Bạn phải chứng minh rằng bạn có thể thành công khi lọt vào top 4, rằng bạn có thể thích nghi với bóng đá Champions League, và rằng bạn có thể phát huy tối đa khả năng của một nhóm cầu thủ bao gồm cả những cái tôi và những siêu sao.

3. Bạn phải hiểu Premier League và văn hóa bóng đá Anh vì nó khác với việc thi đấu ở nhiều giải đấu châu Âu.

4. Bạn cũng phải hiểu cách thức của Manchester United, điều đó có nghĩa là bạn phải là một HLV luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực. Hãy lạc quan và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, chơi bóng với tốc độ và sự hứng khởi. Rất có thể đó sẽ là một biến thể của sơ đồ 4-4-1-1 / 4-2-3-1.

“Bạn phải thực sự đặc biệt mới đáp ứng được cả bốn tiêu chí đó, và vì vậy, ứng cử viên xuất sắc nhất đối với tôi chính là Carlo Ancelotti, ngay cả khi điều đó có nghĩa là có thể phải trì hoãn việc ông ấy đến cuối tháng 7 nếu Brazil lọt vào chung kết World Cup.

"Không ai đáp ứng được tất cả những tiêu chí nêu trên tốt hơn ông ấy. Trớ trêu thay, CLB đã gặp Carlo ngay trước khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013 và chúng tôi lẽ ra có thể rút ngắn toàn bộ quá trình này, bắt đầu với ông ấy ngay từ đầu chu kỳ.

"Nhưng đến lúc đó, ông ấy đã gần như đồng ý gia nhập Real Madrid cho nhiệm kỳ đầu tiên của mình trên cương vị HLV trưởng, và vì vậy điều lẽ ra là một sự bổ nhiệm hoàn hảo đã không bao giờ xảy ra”.

HOÀNG HÀ