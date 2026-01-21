Gabriel Jesus tỏa sáng trong ngày Arsenal làm nên lịch sử

Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân Inter Milan.

Gabriel Jesus đã đưa Arsenal dẫn trước ở phút thứ 10 với một pha dứt điểm bản năng, vươn chân đón cú sút không mấy hiểm hóc của Jurrien Timber. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh tại Champions League sau hơn 2 năm, kể từ khi ghi bàn trong trận đấu vòng bảng với Lens vào tháng 11-2023. Inter gỡ hòa 8 phút sau đó nhờ bàn thắng của Petar Sucic, nhưng Jesus lại một lần nữa có mặt đúng chỗ và đúng thời điểm để đưa Arsenal vượt lên dẫn trước ở phút 31. Bukayo Saka thực hiện quả phạt góc từ bên phải vào cột xa, nơi Leandro Trossard đánh đầu ngược trở lại cho Jesus đánh đầu ghi bàn.

Viktor Gyokeres vào sân thay Jesus ở phút 75 và ghi bàn thắng thứ 3 cho Arsenal chỉ 9 phút sau khi có mặt trên sân. “Điều này thật tuyệt vời, chúng tôi đã rất nhớ Gabby”, HLV Mikel Arteta nói. “Điều này sẽ nâng cao sự tự tin của cậu ấy, cũng như của toàn đội vì giờ đây chúng tôi có những mẫu cầu thủ khác nhau ở vị trí đó. Và việc những cầu thủ đó chơi ở đẳng cấp này - Victor vào sân, cậu ấy cũng có tác động rất lớn trong trận đấu - chỉ giúp chúng tôi tốt hơn và đó là điều chúng tôi đang hướng tới”.

Chiến thắng này giúp Arsenal lần đầu tiên trong lịch sử thiết lập chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại đấu trường số 1 châu Âu. Pháo thủ củng cố ngôi đầu và cũng trở thành đội đầu tiên giành quyền vào thắng vòng 16 đội diễn ra vào tháng 3. Thầy trò HLV Arteta cũng đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 7 điểm, và sẽ tiếp đón Man.United vào Chủ nhật.

Arsenal lần đầu tiên trong lịch sử thắng 7 trận liên tiếp tại đấu trường số 1 châu Âu.

Rõ ràng, sự trở lại mạnh mẽ của Jesus càng khiến người hâm mộ Pháo thủ tự tin về một mùa giải thành công. Tiền đạo của Arsenal chỉ mới được đá chính lần thứ 3 trong mùa giải này, kể từ khi trở lại sau gần một năm phải nghỉ thi đấu vì rách dây chằng chéo trước (ACL) hồi tháng Giêng năm ngoái. “Đây là một đêm trong mơ. Tôi luôn mơ ước được trở thành một cầu thủ bóng đá”, Jesus, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại San Siro, nói với Amazon Prime. “Khi còn nhỏ, tôi đã xem rất nhiều trận đấu ở Serie A, vì vậy việc được ở đây, tại sân vận động này và ghi bàn ở đây khiến tôi xúc động rơi nước mắt vì tôi luôn mơ ước được ở đây. Luôn có lý do cho mọi việc xảy ra, dù đó là điều tốt hay điều khó khăn. Tôi đã học được điều đó trong 11 tháng phải ngồi ngoài sân cỏ”.

Về cơ hội được HLV Arteta trao cho, đá chính thay vì Gyokeres - người gặp khó khăn trong việc thích nghi kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon với mức phí chuyển nhượng cao vào mùa hè - Jesus chia sẻ thêm: “Ai cũng muốn được đá chính. Tôi là một người luôn dành sự tôn trọng cho mọi người. Tôi không còn là trẻ con nữa, tôi 28 tuổi, vì vậy tôi hiểu bóng đá. Tôi rất vui vì Vik vào sân và ghi bàn. Tôi rất vui vì cả tôi và Vik đều ghi bàn”.

VIỆT TÙNG