Futsal nữ Việt Nam thu kết quả tích cực trong trận giao hữu với Trung Quốc

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có màn khởi động đầy khích lệ cho SEA Games 33 khi cầm hòa chủ nhà Trung Quốc 2-2 trong trận giao hữu đầu tiên vào chiều 30-11.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đá trận giao hữu đầu tiên tại Trung Quốc. Ảnh: ANH TRẦN

Trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33 kéo dài từ ngày 28-11 tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển futsal nữ Việt Nam nhanh chóng bước vào bài kiểm tra quan trọng với trận giao hữu đầu tiên gặp đội chủ nhà.

Dù cả 2 đội đều đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, cuộc đối đầu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu trận.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam gây bất ngờ khi là đội mở tỷ số sau pha dứt điểm táo bạo của thủ môn Trần Thị Hải Yến. Tuy nhiên, tuyển Trung Quốc kịp gỡ hòa, kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-1. Bước sang hiệp 2, Trần Thị Thu Xuân đưa Việt Nam lần thứ hai vượt lên, nhưng đội chủ nhà tiếp tục tận dụng sai sót để cân bằng 2-2.

Hai đội còn trận giao hữu vào hôm 2-12. ẢNH: ANH TRẦN

Tỷ số này được giữ đến hết trận, mang lại một kết quả tích cực cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng trước đối thủ thuộc nhóm mạnh của châu Á.

HLV Nguyễn Đình Hoàng nhìn nhận trận đấu giúp toàn đội kiểm nghiệm nhiều mảng miếng chiến thuật sau giai đoạn tập huấn trong nước. Ông cho biết tâm lý cầu thủ còn căng cứng trong hiệp 1 nhưng đã cải thiện đáng kể ở hiệp 2, từ đó tạo thế trận cân bằng và giữ được kết quả hòa. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục điều chỉnh để đội vận hành tốt hơn trong trận tái đấu.

Ngày 2-12, hai đội sẽ gặp lại nhau ở trận giao hữu thứ hai. Sau đợt tập huấn tại Trung Quốc, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ trở về TPHCM hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

HỮU THÀNH