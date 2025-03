Frolova Natalia lại độc diễn thắng chặng đèo Prenn, hoàn thành cú ăn ba

Tay đua ngoại binh người Nga - Frolova Natalia tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi tấn công thoát đi một mình và về nhất chặng 4 Giải xe đạp Biwase Tour of Vietnam 2025. Chiến thắng này giúp cô bổ sung chiếc áo xanh vào bộ sưu tập danh hiệu, sau khi đã sở hữu áo vàng và áo đỏ.

Frolova Natalia lần thứ 2 liên tiếp ăn mừng chiến thắng

Sau chặng 3 đầy thành công, đội chủ giải Biwase Bình Dương nắm giữ bốn danh hiệu với khoảng cách an toàn. Cụ thể, Frolova Natalia giữ áo vàng với khoảng cách 3 phút 57 giây so với Valeriya (Biwase Bình Dương) và Cassia (Singapore), đồng thời dẫn đầu danh hiệu vua leo núi với 5 điểm nhiều hơn Cassia. Trong khi đó, danh hiệu áo xanh là cuộc chiến nội bộ của Biwase Bình Dương khi Valeriya có 40 điểm, còn Frolova Natalia 34 điểm. ở giải đồng đội, Biwase Bình Dương duy trì khoảng cách 6 phút 27 giây so với Tập đoàn Lộc Trời.

Với những kết quả nêu trên, Biwase Bình Dương bước vào chặng 4 diễn ra sáng nay từ Bảo Lộc đi Đà Lạt dài 110 km với một trở ngại duy nhất, đó là Cassia (Singapore) - tay đua đang đứng thứ ba tổng sắp và thứ hai điểm vua leo núi. Tuy nhiên, HLV Bành Chấn Quyền cũng không quá lo lắng khi thực lực của Natalia vẫn nhỉnh hơn Cassia, chưa kể Biwase Bình Dương còn “lót” được Valeriya ở phía sau. Nếu Cassia có bất ngờ sung mãn, Biwase Bình Dương vẫn còn chiêu thức “2 đánh 1” với lợi thế rất lớn.

Quang cảnh đường đua

Diễn biến chặng 4 diễn ra khá yên ả khi các đội đều chấp nhận chạy theo chiến thuật của Biwase Bình Dương. Họ lên làm đầu kéo, điều tiết tốc độ trong khoảng 95 km tiến về đèo Prenn mà ít bị sự tấn công của các đối thủ.

Chặng đua chỉ thật sự hấp dẫn khi các tay đua vào đèo Prenn chừng khoảng 1 km. Đương kim áo vàng Frolova Natalia một lần nữa nhấn bàn đạp tăng tốc, loại bỏ cả đoàn đông. Đối thủ đáng ngại nhất Cassia (Singpore) cũng cố gắng đuổi theo nhưng trong vô vọng. Tiếp tục duy trì guồng chân mạnh mẽ, Frolova Natalia một mình đi solo cán đỉnh đèo Prenn đầu tiên và đích đến, lần thứ 2 liên tiếp giành chiến thắng chặng. Đúng 1 phút 40 giây sau, Cassia đánh bại Valeriya về hạng nhì.

Frolova Natalia thoát đi một mình trên đỉnh đèo Prenn

Với kết quả này, Frolova Natalia không chỉ bảo vệ chiếc áo vàng sau 4 chặng mà còn nới rộng khoảng cách với người đứng thứ nhì bảng tổng sắp Cassia lên 5 phút 41 giây. Tương tự như vậy, Frolova Natalia giữ chiếc áo đỏ tăng khoảng cách với Cassia lên 9 điểm. Bên cạnh đó, Frolova Natalia còn thâu tóm luôn chiếc áo xanh từ tay người đồng đội Valeriya để hoàn thành cú ăn ba của mình. Ngoài ra, đội Biwase Bình Dương còn nới rộng khoảng cách giải đồng đội lên 8 phút 48 giây so với đội Tập đoàn Lộc Trời.

Ở danh hiệu áo trắng còn lại, tay đua Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục lật đổ Samira (Uzbekistan). Chơi không thành công trong chặng 2, Thuỳ Dương đã để Samira dẫn với khoảng cách khá lớn 5 phút 54 giây.

Lâm Thị Thuỳ Dương đã bật khóc khi lật đổ được chiếc áo trắng của Samira

Tuy nhiên chặng đèo Bảo Lộc hôm qua, Thuỳ Dương đã cố gắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 phút 19 giây. Tiếp đến chặng đèo Prenn sáng nay, Lâm Thị Thuỳ Dương về trong tốp 3 có khoảng cách 2 phhút 49 giây so với áo trắng Samira ở tốp sau. Nhờ thế, Lâm Thị Thuỳ Dương nhảy lên chiếm áo trắng ngoạn mục dẫn lại đối thủ 30 giây.

Vào sáng mai, Giải xe đạp Biwase Tour of Vietnam 2025 thi đấu chặng 5 cũng là chặng cuối chạy vòng quanh thành phố Đà Lạt dài 70,5 km. Đây là chặng đua cũng khá gian nan khi các cô gái chúng ta phải chinh phục đèo Dran dài 6,5 km.

GIA MẪN - KIM MINH