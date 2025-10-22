Flick: “Barcelona luôn tin có thể giành chiến thắng tại Madrid”

Barcelona đè bẹp Olympiacos 6-1 tại Champions League là một màn khởi động không thể tốt hơn trước trận Siêu kinh điển.

Đã có những lo ngại về một quá trình sa sút khi Barcelona thua liền 2 trận trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10. Tuy nhiên, đáp lại là màn quật khởi mạnh mẽ với 2 chiến thắng liên tiếp, mới nhất là màn hủy diệt Olympiacos 6-1 tại Champions League. Chiến thắng này sẽ giúp Barca tự tin bước vào trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa giải tại Real Madrid vào Chủ nhật, nơi đội chiến thắng sẽ kiểm soát vị trí đầu bảng La Liga.

Barca trong hành trình thắng ‘cú ăn 3’ quốc nội mùa giải vừa qua đã lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại đối thủ lớn nhất của mình trong cả 4 lần đối đầu trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Real Madrid trong mùa giải này đã thể hiện một hình ảnh rất khác dưới quyền tân HLV Xabi Alonso, và HLV Hansi Flick - người bị cấm chỉ đạo ở trận đấu quan trọng cuối tuần này - có lý do để thận trọng: “Mùa giải trước đã là quá khứ rồi. Giờ thì tình hình đã khác. Nhưng tôi luôn suy nghĩ tích cực. Tất nhiên chúng tôi tin có thể giành chiến thắng tại Madrid. Chúng tôi đang có một đội hình tốt. Có thể sẽ có thêm 2 cầu thủ trở lại sau chấn thương. Chiến thắng lớn hôm nay cũng mang lại cho chúng tôi sự tự tin cho trận đấu vào Chủ nhật. Vì vậy chúng ta hãy chờ xem. Chúng tôi có thời gian để hồi phục và cũng để chuẩn bị cho trận đấu”.

Một trong những sự trở lại vào Chủ nhật mà HLV Flick kỳ vọng là ngôi sao chạy cánh Raphinha, nhưng trước đó, đã có một sự trở lại sau chấn thương ấn tượng vượt ngoài kỳ vọng là Fermin Lopez. Ngôi sao người Tây Ban Nha tỏa sáng rực rỡ vào thứ Ba khi ghi cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. “Fermin có tiềm năng, bạn có thể thấy hôm nay, sự năng động của cậu ấy, và khi đứng trước khung thành, cậu ấy rất nguy hiểm”, HLV Flick phát biểu sau trận đấu. “Đối với chúng tôi, điều quan trọng là có cậu ấy trong đội hình. Cậu ấy xử lý bóng tốt, và chống bóng rất tuyệt vời. Cậu ấy mang đến cho chúng tôi sự năng động cần thiết. Và dĩ nhiên, cậu ấy đã ghi 2 bàn thắng ngay từ đầu, những bàn thắng rất quan trọng đối với chúng tôi”.

HLV Hansi Flick hài lòng khi chứng kiến Lamine Yamal ghi bàn trở lại.

Trong khi Marcus Rashford cũng đóng góp cú đúp, nâng tỷ số lên 4-0 khi anh giành được bóng từ khoảng cách 9 mét và dứt điểm chính xác ở cột dọc gần, đồng thời ghi bàn thắng thứ 6 trong màu áo Barca sau một pha xử lý bóng tinh tế - khống chế đường chuyền của Pedri bằng má ngoài, tuyển thủ Anh ngay lập tức nhìn thấy cơ hội từ rìa vòng cấm và tung cú sút chìm vào góc dưới ngay trong lần chạm bóng tiếp theo. Rashford, được Man.United cho mượn, hiện đã có 6 bàn thắng sau 3 trận tại Champions League mùa này.

Lamine Yamal cũng ghi bàn trở lại, dù chỉ là từ chấm phạt đền thì đây là tín hiệu rất tốt mà người hâm mộ Barca muốn thấy nhất. Ngôi sao 18 tuổi thời gian qua đã chậm lại vì chấn thương, và cho thấy sự xao nhãng vì những vấn đề bên ngoài sân cỏ.

THANH TUẤN