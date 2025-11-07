FIFA đã công bố danh sách đề cử cho giải thưởng The Best ở cả hai hạng mục nam và nữ. Các ứng cử viên cho giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và Giải thưởng Người hâm mộ cũng đã được công bố.

FIFA công bố danh sách đề cử giải thưởng The Best 2025

FIFA hôm nay đã công bố danh sách đề cử FIFA The Best 2025, giải thưởng sẽ vinh danh những ngôi sao xuất sắc nhất năm ở cả bóng đá nam và nữ, thuộc các CLB và đội tuyển quốc gia. Cổng bình chọn hiện đã mở trên FIFA.com, nơi người hâm mộ có thể bình chọn cho tất cả các hạng mục, theo xác nhận của tổ chức.

Mười một đề cử cho Cầu thủ nam xuất sắc nhất là: Ousmane Dembélé (PSG/Pháp), Achraf Hakimi (PSG/Morocco), Nuno Mendes (PSG/Bồ Đào Nha), Vitinha (PSG/Bồ Đào Nha), Harry Kane (Bayern Munich/Anh), Kylian Mbappé (Real Madrid/Pháp), Pedri (Barcelona/Tây Ban Nha), Lamine Yamal (Barcelona/Tây Ban Nha), Raphinha (Barcelona/Brazil), Mohamed Salah (Liverpool/Ai Cập) và Cole Palmer (Chelsea/Anh).

Ở hạng mục nữ, 17 ứng cử viên là: Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Mariona Caldentey, Temwa Chawinga, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, Patri Guijarro, Lindsey Horan, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo và Leah Williamson.

Tám ứng cử viên cho giải Thủ môn nam xuất sắc nhất là: Alisson Becker, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emiliano “Dibu” Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer và Wojciech Szczęsny.

Đối với Thủ môn nữ xuất sắc nhất, các đề cử là: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Hannah Hampton, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie và Phallon Tullis-Joyce.

Trong cuộc đua giành giải HLV Nam Xuất sắc nhất, Luis Enrique Martínez (PSG), nhà vô địch Champions League, sẽ cạnh tranh với Hansi Flick (Barcelona) và Mikel Arteta (Arsenal). Các ứng cử viên khác bao gồm Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Bồ Đào Nha), Arne Slot (Liverpool) và Javier Aguirre (Tuyển Mexico).

Các ứng cử viên cho giải HLV Nữ Xuất sắc nhất là: Sonia Bompastor (Chelsea), Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon), Seb Hines (Orlando Pride), Renée Slegers (Arsenal) và Sarina Wiegman (Anh).

Giải thưởng Người hâm mộ sẽ vinh danh cố danh thủ Manolo el del Bombo, cổ động viên biểu tượng của Tây Ban Nha, người đã đồng hành cùng đội tuyển quốc gia trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ, cùng với người hâm mộ của Zakho FC (Iraq) và Alejandro Ciganotto, cổ động viên của Racing Club, người đã đi bộ từ Argentina đến Rio de Janeiro để xem trận bán kết Copa Libertadores với Flamengo.

Các HLV và đội trưởng đội tuyển quốc gia từ 211 hiệp hội thành viên của FIFA sẽ bỏ phiếu cho ba lựa chọn hàng đầu của họ ở mỗi hạng mục. Các nhà báo và người hâm mộ đã đăng ký trên FIFA.com cũng có thể tham gia quá trình bình chọn, kết thúc vào ngày 28-11.

Trang web của FIFA cũng công bố các đề cử cho Giải thưởng FIFA FIFPRO dành cho Nam và Nữ. Cuối năm nay, vào một ngày chưa được xác nhận, các đề cử cho Giải thưởng FIFA Puskas và Giải thưởng FIFA Marta, tôn vinh những bàn thắng đẹp nhất trong năm, cũng sẽ được công bố.

HOÀNG HÀ