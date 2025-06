FIFA Club World Cup: Nỗ lực vượt qua khoảng cách trình độ

Bayern Munich thắng Auckland City 10-0 là minh chứng rõ nét nhất cho chênh lệch trình độ bóng đá tại FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: AFP

Cả trong thể thức cũ lẫn mới của FIFA Club World Cup, sự cạnh tranh danh hiệu chỉ là câu chuyện riêng của châu Âu (UEFA) và Nam Mỹ (CONMEBOL) với phần đông chiến thắng thuộc về các đại diện châu Âu - 16 đội vô địch so với 4 của Nam Mỹ. Nhưng so với quá khứ từ những thất bại chóng vánh, World Cup các câu lạc bộ phiên bản mới năm 2025 mang đến cơ hội thể hiện nhiều hơn cho những đại diện từ Bắc Mỹ, châu Phi, châu Á hay châu Đại Dương. So với những thế lực từ UEFA, CONMEBOL, khoảng cách trình độ chơi bóng là điều không thể tránh khỏi.

Ngay trong những ngày đầu của Club World Cup 2025 đã chứng kiến chiến thắng đậm nhất lịch sử giải đấu được thiết lập, khi Bayern Munich thắng hoành tráng Auckland City từ châu Đại Dương với tỷ số 10-0. Một hệ quả không thể tránh khỏi khi đối đầu một đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới, lại là tập thể những cầu thủ bán chuyên nghiệp.

Urawa Reds thua tâm phục khẩu phục River Plate 1-3. Ảnh: REUTERS

Hai đại diện châu Á là Urawa Reds và Ulsan Hyundai cũng khởi đầu Club World Cup 2025 bằng những thất bại, lần lượt trước River Plate và Mamelodi Sundowns. Trong hai trận thua này, các đội bóng Đông Á đều sử dụng lực lượng tối ưu nhất, cùng nỗ lực thi đấu với sự tổ chức cao. Nhưng điều đó không thể khỏa lấp trình độ bóng đá vẫn còn thấp hơn. Urawa Reds đã thua River Plate trứ danh của Argentina với tỷ số 1-3 một cách tâm phục khẩu phục.

Còn Ulsan dù chỉ thua sát nút 0-1 Sundowns, nhưng về thế trận bị đội bóng Nam Phi lấn lướt hoàn toàn. Trang tin Reuters đã nhận xét rằng, đại diện châu Á thất bại là hệ quả của những cuộc đọ sức tay đôi mà Sundowns đã tỏ ra mạnh mẽ hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Và điều này phủ định đi nhận xét ban đầu cho rằng cặp đấu giữa hai đội Á - Phi là cân sức.

Ulsan Hyundai tỏ ra lép vế trong thất bại 0-1 trước Mamelodi Sundowns. Ảnh: Reuters

Châu Á vẫn còn hai đội bóng Trung Đông là Al-Ain và Al-Hilal chưa xuất trận. Đây cũng là những niềm hy vọng cạnh tranh lớn nhất tại Club World Cup 2025 của AFC. Đặc biệt là Al-Hilal từ Ả Rập Xê Út với những danh thủ từng tỏa sáng tại bóng đá châu Âu như Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly hay Aleksandar Mitrovic.

Dù khoảng cách trình độ là hữu hình, nhưng nỗ lực vượt qua điều đó thì không phải không có. Khi nhìn vào cách Monterrey, đại diện Mexico cầm hòa Inter Milan 1-1 vào sáng nay đầy cảm xúc với màn tỏa sáng của ngôi sao kỳ cựu Sergio Ramos. Và đêm qua thì Fluminense với lực lượng bị đánh giá thấp hơn nhiều, dưới sự chỉ huy của trung vệ huyền thoại Thiago Silva, thủ hòa Borussia Dortmund 0-0.

Chứng kiến những kết quả tương đối bất ngờ này, khán giả trung lập nói chung tại Club World Cup lại mong chờ điều tương tự sẽ xuất hiện tại các cặp đấu chênh lệch sắp diễn ra như Manchester City - Wydad Casablanca, Real Madrid - Al-Hilal và Juventus - Al-Ain. Bởi chỉ có thế mới giúp cho giải đấu này trở nên hấp dẫn và đáng nhớ trong lần đầu tiên xuất hiện với phiên bản mới.

QUANG ANH