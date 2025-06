FIFA Club World Cup: Benfica đánh bại Bayern Munich để giành ngôi nhất bảng C

Benfica hạ gục Bayern Munich để chiếm ngôi đầu bảng C

Sau hai lượt trận đầu tiên với 6 điểm trọn vẹn, Bayern Munich đã chắc chắn giành quyền lọt vào vòng knock-out. Thầy trò HLV Vincent Kompany chạm trán Benfica ở lượt cuối. Về phía đại diện Bồ Đào Nha, họ cần ít nhất một trận hòa để đảm bảo tấm vé đi tiếp.

Khát khao lớn hơn giúp Benfica chơi quyết tâm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 9, lão tướng Angel Di Maria tung cú sút xa chìm ngoài vòng cấm. Mặc dù bóng đi hiểm, Manuel Neuer vẫn chứng tỏ đẳng cấp bằng pha đổ người xuất sắc.

Đến phút 13, mành lưới Bayern Munich rung lên. Bộ đôi người Na Uy là những cá nhân mang về bàn mở tỷ số cho Benfica. Aursnes thoát xuống ở biên phải và căng ngang thuận lợi, còn tiền vệ cánh Schjelderup đón lõng để lập công. Những phút tiếp theo, gần như không có thêm tình huống đáng chú ý nào được tạo ra và 1-0 nghiêng về Benfica cũng là tỷ số khi hiệp 1 khép lại.

Hiệp 2 chứng kiến nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn 45 phút đầu tiên. Phút 51, Leroy Sane thoát xuống đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Trubin. Gần như ngay lập tức, Benfica có câu trả lời. Cầu thủ mới được tung vào sân là Arturkoglu dứt điểm chéo góc sắc bén về phía cầu môn Manuel Neuer.

Phút 61, Joshua Kimmich có cú sút tầm thấp bằng chân trái ngoài vòng cấm khiến Trubin bó tay. Dẫu vậy, bàn thắng của Bayern Munich không được công nhận. Lý do là bởi, Harry Kane đã đứng ở vị trí việt vị và chắn tầm nhìn thủ môn đối phương.

Về cuối trận, cái tên Leroy Sane tiếp tục khiến các cổ động viên Bayern ngán ngẩm. Nhận đường chọc khe tuyệt hay từ Harry Kane, thế nhưng một lần nữa Sane bỏ lỡ khi đối mặt với Trubin ở phút 87. Đó cũng là tất cả những gì các học trò của Kompany làm được, và nhà đương kim vô địch nước Đức đành chấp nhận trận thua sát nút 0-1.

Edinson Cavani cùng Boca Juniors bất lực trong việc đánh bại Auckland City

Trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ ở bảng C là cuộc đối đầu giữa Boca Juniors (Argentina) gặp Auckland City (New Zealand). Đội bóng tý hon đến từ châu Đại Dương đã gây ra địa chấn khi cầm hòa Boca với tỷ số 1-1, qua đó có lời chia tay đẹp giải đấu. Điểm nhấn đáng chú ý khác là việc hiệp 2 của màn so tài này cũng bị tạm dừng một khoảng thời gian vì lý do giống với khá nhiều trận đấu trước đó - vấn đề thời tiết.

Với những kết quả này, Benfica đã giành quyền đi tiếp cùng ngôi nhất bảng C khi có được 7 điểm sau 3 lượt trận. Về phía Bayern Munich, vị trí thứ hai đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chạm trán CLB đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng D là Flamengo (Brazil) ở vòng 16 đội.

HOÀNG ĐIỆP