Fermin Lopez gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2031

Barcelona và tiền vệ trẻ tài năng Fermin Lopez đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến tháng 6-2031, qua đó cũng chấm dứt mọi sự quan tâm của Chelsea trong việc chiêu mộ tuyển thủ Tây Ban Nha vào thời điểm hiện tại.

Fermin Lopez gia nhập Barcelona khi mới 13 tuổi và là sản phẩm của học viện La Masia nổi tiếng.

Fermin, 22 tuổi, là một trong những tài năng trẻ hàng đầu của CLB, cùng với Lamine Yamal và Pedri. Chelsea từng thăm dò khả năng chiêu mộ Fermin vào mùa hè năm ngoái và, dù thương vụ không thành hiện thực, mối đe dọa từ một đội bóng Premier League muốn lôi kéo anh bằng một khoản tiền lớn vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, Barcelona đã bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ 22 tuổi vào đầu tháng này, các nguồn tin cho biết mục đích không chỉ là để ngăn chặn sự quan tâm từ Premier League, mà còn để tưởng thưởng cho những màn trình diễn của anh trong mùa giải này.

Tiền vệ tấn công cần cù này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình của Barcelona kể từ khi ra mắt ở mùa giải 2023-2024, ra sân 113 trận và ghi 29 bàn thắng. Đặc biệt dưới tài nhào nặn của HLV Hansi Flick, Fermin đã ghi được 10 bàn thắng mùa này - bao gồm 5 bàn ở Champions League - cùng với 11 pha kiến ​​tạo dù không phải lúc nào cũng đá chính. Barcelona gọi thỏa thuận mới với Fermin là một “quyết định chiến lược”. Fermin gia nhập danh sách những cầu thủ chủ chốt, bao gồm ngôi sao trẻ Yamal, Raphinha, Gavi, Pedri và Pau Cubarsi là những người đã gia hạn hợp đồng dài hạn trong năm qua.

Quyết định cam kết tương lai cũng giúp Fermin tập trung hơn cho nỗ lực giành suất tham dự World Cup 2026. Fermin dù góp mặt trong hành trình giành chức vô địch Euro 2024, nhưng mới có 5 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, anh dần trở thành một cầu thủ thường xuyên trong đội hình La Roja và dự kiến ​​sẽ có mặt trong thành phần tham dự World Cup mùa hè này.

Sau khi giúp Barcelona giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội Champions League hồi giữa tuần, Fermin giờ sẽ hướng đến mục tiêu giúp đội bóng của Hansi Flick tạo khoảng cách 4 điểm trên bảng xếp hạng La Liga bằng một chiến thắng trước Elche vào thứ Bảy.

