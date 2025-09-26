Europa League: McGinn mang về chiến thắng đầu tiên cho Aston Villa

Bàn thắng sớm của đội trưởng John McGinn đã đủ để mang về chiến thắng đầu tiên cho Aston Villa trong mùa giải này, khi đội bóng Anh đánh bại Bologna với tỷ số 1-0 tại Europa League vào thứ Năm.

John McGinn giúp Aston Villa đánh bại Bologna 1-0 tại Europa League vào thứ Năm.

McGinn đã đánh bại thủ môn Lukasz Skorupski của Bologna bằng một cú sút chân trái chìm từ ngoài vòng cấm ở phút thứ 13 của trận đấu tại Villa Park. Cầu thủ vào sân thay người Ollie Watkins đã kiếm được một quả phạt đền trong hiệp 2 nhưng sau đó không thể gia tăng cách biệt với một cú sút phạt đền không tốt, và bị Skorupski cản phá. Trận đấu với đội bóng Serie A là trận tái đấu mùa trước tại Villa Park ở Champions League, nơi Villa đã thắng 2-0. McGinn cũng ghi một bàn trong trận đấu đó.

Ason Villa đã trải qua một khởi đầu đáng thất vọng tại giải quốc nội, với 3 trận hòa và 2 thua tại Ngoại hạng Anh. Nhưng đội bóng này có một HLV biết cách thành công ở châu Âu: Unai Emery là nhà cầm quân thành công nhất tại Europa League với 4 chức vô địch - 3 với Sevilla và một với Villarreal. Emery đã dẫn dắt Villa giành vị trí thứ 4 và thứ 6 trong hai mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất, và vào đến tứ kết Champions League mùa giải trước. Nhưng mùa này, Villa vẫn chưa có chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh, chỉ ghi được một bàn thắng sau 3 trận, và cũng đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.

Một đội bóng khác đang gặp khó khăn ở giải quốc nội, Rangers chưa có chiến thắng nào, đã để thua 01 trước đội khách Bỉ, Genk tại sân vận động Ibrox - một kết quả càng gây thêm áp lực lên HLV Russell Martin. Tiền vệ Mohamed Diomande của Rangers đã bị đuổi khỏi sân vì thẻ đỏ trực tiếp 4 phút trước khi hiệp một kết thúc. Thủ môn Jack Butland đã ngăn cản đội khách vươn lên dẫn trước trước giờ nghỉ bằng cách cản phá quả phạt đền của Oh Hyeon-gyu trong thời gian bù giờ hiệp một. Tuy nhiên, tiền đạo người Hàn Quốc đã tìm thấy mành lưới đối phương ở phút thứ 10 của hiệp 2.

Olivier Giroud ghi bàn thắng muộn giúp Lille giành chiến thắng 2-1 trước Brann.

Tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng muộn, giúp Lille giành chiến thắng 2-1 trước Brann. Cựu tiền đạo 38 tuổi của Arsenal, Chelsea, AC Milan và Los Angeles FC đã bứt phá vào vòng cấm địa, đón đường tạt bóng của Tiago Santos và đánh đầu ghi bàn thắng quyết định khi trận đấu chỉ còn 10 phút. Trước đó, Hamza Igamane đã phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 9 của hiệp hai từ một cú sút cận thành, đưa Lille vươn lên dẫn trước 1-0. Đội khách Na Uy đáp trả 6 phút sau đó bằng một pha phản công nhanh của Saevar Atli Magnusson.

Trong một trận đấu khác, FCSB của Romania đã giành chiến thắng 1-0 trên sân khách trước Go Ahead Eagles, trong trận ra mắt của đội bóng Hà Lan tại giải đấu. Đội chủ nhà đã giành quyền tham dự giải đấu nhờ chức vô địch Cúp Quốc gia Hà Lan.

Tại Bern, tiền đạo Anass Zaroury đã ghi 3 bàn và Karol Swiderski ghi thêm một bàn nữa cho Panathinaikos, qua đó đè bẹp Young Boys 4-1 sau khi vươn lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 19 phút. Saidy Janko gỡ lại một bàn cho Young Boys.

Cầu thủ chạy cánh mới ký hợp đồng Badredine Bouanani đã ghi bàn cho Stuttgart bằng cú đánh đầu tung lưới thủ môn Ionut Radu, và Bilal El Khannouss ghi thêm một bàn nữa trong hiệp hai, ấn định chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo. Borja Iglesis đã rút ngắn cách biệt cho CLB Tây Ban Nha, đội bóng trở lại đấu trường châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa giải 2016-2017.

Ngoài ra, Lyon đã giành chiến thắng 1-0 trên sân khách trước Utrecht nhờ pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Tanner Tessmann. Porto cũng đánh bại Salzburg với cùng tỷ số sau khi một cầu thủ vào sân thay người khác, William Gomes ghi bàn thắng quyết định trong thời gian bù giờ.

Nhà vô địch Hungary, Fenencaros chỉ còn 10 người trên sân sau khi tiền vệ Cebrail Makreckis nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 38, nhưng vẫn kịp gỡ hòa 1-1 với Viktoria Plzen (CH Séc) tại Budapest.

LINH SƠN