Europa League: Emery và tham vọng lần thứ 5 đăng quang

Lễ bốc thăm vòng bảng phân hạng Europa League hôm thứ Sáu đã tạo ra những cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn, với Aston Villa của HLV Unai Emery được đánh giá khá cao cho một suất đi tiếp vào vòng knock-out, và thậm chí có thể tiến rất xa tại giải.

HLV Unai Emery của Aston Villa là kỷ lục gia của Europa League với 4 lần đăng quang.

Aston Villa nằm trong số 11 đội ở lễ bốc thăm vòng bảng Europa League 2025-2026 đã tham dự Champions League mùa trước, Trong đó, HLV Unai Emery chắc chắn là cái tên đáng chú ý nhất khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha là kỷ lục gia của giải đấu này - với 4 lần đăng quang: ba với Sevilla và một lần với Villarreal. Danh sách đối thủ của đội bóng đang lên tại Premier League bao gồm chuyến làm khách đến Fenerbahce, đội bóng vừa chia tay HLV Jose Mourinho vào đầu ngày thứ Sáu.

Đội bóng Anh còn lại tại giải là Nottingham Forest - đội đang chơi ở Europa League thay thế Crystal Palace, sau khi nhà vô địch FA Cup của Anh đã bị UEFA trừng phạt vì liên quan đến việc các chủ sở hữu nắm giữ cổ phần ở nhiều câu lạc bộ, giáng họ xuống chơi ở giải đấu hạng ba UEFA Conference League. Forest và HLV Bồ Đào Nha, Nuno Espirito Santo sẽ đối đầu với hai đối thủ đến từ Bồ Đào Nha, trên sân nhà tiếp Porto và tại Braga.

AS Roma và tân HLV Gian Piero Gasperini - người đã vô địch Europa League cùng Atalanta vào hai mùa giải trước - sẽ có lịch trình khá nặng ký, bao gồm hai chuyến làm khách đến Glasgow (Scotland) để đối đầu với các đối thủ sừng sỏ Celtic và Rangers.

Đáng chú ý là việc sẽ có hai trận đấu tại Đức cho CLB hàng đầu của Israel là Maccabi Tel-Aviv. Các CLB Israel phải tổ chức các trận đấu do UEFA tổ chức tại các quốc gia trung lập vì lý do an ninh trong cuộc xung đột ở Gaza, và Maccabi Tel-Aviv đã tổ chức các trận sân nhà ở cúp châu Âu mùa này (gặp Dinamo Zagreb, Lyon, Midtjylland và Bologna) bên ngoài quốc gia, trong đó có 2 trận tại Stuttgart và Freiburg của Đức…

Europa League sử dụng thể thức vòng bảng 36 đội giống như Champions League. Các đội sẽ thi đấu với tám đối thủ khác nhau trong giai đoạn vòng bảng và được phân hạng trên bảng xếp hạng duy nhất. Tám đội đứng đầu sẽ vào thẳng vòng 16 đội vào tháng 3. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 sẽ tranh tám suất còn lại qua vòng play-off loại trực tiếp vào tháng 2. Trong đó 12 đội cuối bảng sẽ bị loại.

36 đội tham dự Europa League sẽ chia nhau tổng giải thưởng 565 triệu EUR (659 triệu USD). Mỗi CLB được đảm bảo ít nhất 4,3 triệu EUR (5 triệu USD) khi dự giải.

LINH SƠN