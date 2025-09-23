Europa League: Emery tìm kiếm sự khởi sắc cùng Aston Villa

HLV Unai Emery hy vọng sự trở lại Europa League trong tuần này sẽ là ngòi nổ thắp sáng lại mùa giải của Aston Villa, trong khi Nottingham Forest sẽ bắt đầu chiến dịch châu Âu lần đầu đầu tiên sau 30 năm.

HLV Unai Emery hy vọng kinh nghiệm bản thân sẽ giúp Aston Villa thành công ở Europa League.

Emery là nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử Europa League, với 4 lần vô địch - 3 cùng Sevilla và một lần cùng Villarreal. Nhưng đội bóng Aston Villa hiện tại của ông đã có khởi đầu mùa giải mới đầy khó khăn. Villa chưa thắng trong 5 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, và thậm chí còn không ghi được bàn nào trước trận hòa 1-1 với Sunderland hôm Chủ nhật, khiến Emery phải thừa nhận rất “thất vọng và chán nản”.

“Khởi đầu của chúng tôi chưa tốt”, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, người cũng đã đưa Arsenal vào chung kết Europa League năm 2019, chia sẻ thêm. “Vẫn còn nhiều việc phải làm - một số cầu thủ trong đội hình và ý tưởng của chúng tôi đang thích nghi, và họ sẽ cần thời gian. Những cầu thủ khác đã ở đây năm ngoái và hiểu cách chúng tôi xây dựng đội bóng cũng như thành công của chúng tôi trong 3 năm qua”.

Villa đã lọt vào tứ kết Champions League mùa trước, chỉ dừng bước khi để thua chung cuộc 4-5 trước nhà vô địch chung cuộc Paris Saint-Germain. Nhưng họ lại lỡ cơ hội giành vé tham dự giải đấu hàng đầu châu Âu vào ngày cuối cùng của mùa giải trước, và đây là lần đầu tiên họ góp mặt tại vòng đấu chính Europa League kể từ mùa giải 2008-2-09. Villa sẽ ra quân trên sân nhà tiếp Bologna vào thứ Năm, tái hiện chiến thắng 2-0 trước đội bóng Italy tại Champions League tháng 10 năm ngoái. Bologna đã giành quyền tham dự với tư cách nhà vô địch Cúp Quốc gia Italy - danh hiệu lớn đầu tiên của họ kể từ năm 1974.

HLV Ange Postecoglou biết rõ điều gì cần thiết để giúp Nottingham Forest thắng Europa League.

Giống như Emery, tân HLV của Nottingham Forest cũng biết rõ điều gì cần thiết để giành chiến thắng Europa League. Ange Postecoglou, được Forest bổ nhiệm hồi đầu tháng, đã dẫn dắt Tottenham đến danh hiệu hiếm hoi mùa trước khi họ đánh bại Man.United trong trận chung kết giải đấu hạng 2 châu Âu. Postecoglou cũng đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Forest sau 2 trận ra mắt toàn thua - bao gồm cả việc bị loại sớm khỏi Cúp Liên đoàn Anh - cùng trận hòa 1-1 trước Burnley hôm thứ Bảy.

Forest sẽ đến làm khách trên sân của Real Betis vào thứ Tư cho trận đấu châu Âu đầu tiên của họ kể từ vòng tứ kết UEFA Cup 1995-96 gặp Bayern Munich. Betis có cựu cầu thủ chạy cánh Antony của Man.United trong đội hình, sau khi cầu thủ người Brazil này trở lại đội bóng Tây Ban Nha theo hợp đồng 5 năm sau một thời gian cho mượn thành công. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Man.City và West Ham là Manuel Pellegrini, Betis đã về nhì sau Chelsea tại UEFA Conference League mùa trước, trong lần đầu tiên họ lọt vào một trận chung kết cúp châu Âu.

Việc Celtic và Rangers xuất hiện tại Europa League đánh dấu sự sa sút của bóng đá Scotland. Trong đó HLV Brendan Rodgers sẽ dẫn dắt Celtic đến Serbia vào thứ Tư để đối đầu với Red Star Belgrade trong trận đấu giữa 2 nhà cựu vô địch châu Âu. Trong khi Rangers, đội đang gặp khó khăn sau khởi đầu ở giải đấu quốc nội tệ nhất kể từ năm 1978, và người hâm mộ đã phản đối HLV Russell Martin bất chấp chiến thắng trước Hibernian tại League Cup hôm thứ Bảy, sẽ tiếp đón Racing Genk của Bỉ vào thứ Năm.

Ở các cặp đấu đáng chú ý khác. Vào thứ Tư, Feyenoord (Hà Lan) - đội được dẫn dắt bởi cựu ngôi sao Robin van Persie - làm khách trên sân Braga (Bồ Đào Nha). Trong khi Fenerbahce - đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vừa sa thải Jose Mourinho sau khi không thể giành vé dự Champions League - sẽ làm khách trên sân của Dinamo Zagreb (Croatia)…

Vào thứ Năm, đội bóng từng 2 lần vô địch Porto (Bồ Đào Nha) sẽ ra quân bằng chuyến làm khách đến Áo để đối đầu sân Salzburg. Trong khi đội 2 lần á quân, AS Roma sẽ mở màn chiến dịch bằng trận du hành đến Pháp gặp Nice…

VIỆT TÙNG