Europa League: Aston Villa, Roma thua sốc, Forest đã biết thắng cùng tân HLV Sean Dyche

HLV Sean Dyche đã làm được điều mà người tiền nhiệm Ange Postecoglou không thể làm được trong 8 trận dẫn dắt: một chiến thắng. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV người Anh, Nottingham Forest đã thể hiện một màn trình diễn tập trung để tạo nên chiến thắng 2-0 trước Porto tại Europa League vào thứ Năm.

Nottingham Forest đã thể hiện một màn trình diễn tập trung để tạo nên chiến thắng 2-0 trước Porto.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Forest tại Europa League, và chỉ là chiến thắng thứ 2 trong mùa giải này. Thất bại đầu tiên của Porto trong mùa giải này bắt đầu khi Morgan Gibbs-White ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 19 tại sân City Ground. Igor Jesus nhân đôi cách biệt từ một quả phạt đền khác ở phút 77. Sean Dyche, cựu HLV của Burnley và Everton, đã được bổ nhiệm thay thế Postecoglou vốn đã bị sa thải một cách tàn nhẫn vào thứ Bảy - khoảng 20 phút sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước Chelsea, khiến đội bóng rơi vào nhóm xuống hạng tại Premier League. Postecoglou chỉ mới nhậm chức được 39 ngày và không giành được chiến thắng nào trong 8 trận đấu ông dẫn dắt.

Đội bóng CH Séc, Viktoria Plzen đã ghi 2 bàn thắng nhờ công của Prince Kwabena Adu và Cheick Souare chỉ trong vòng 2 phút của hiệp một, qua đó đánh bại Roma với tỷ số 2-1 ngay tại sân vận động Olimpico. Paulo Dybala đã rút ngắn cách biệt từ chấm phạt đền ngay đầu hiệp 2.

Chuỗi trận thắng của Aston Villa chấm dứt. Bàn thắng trong hiệp 2 của Mats Deijl cho Go Ahead Eagles đã hoàn tất chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Aston Villa. Đây là thất bại đầu tiên của CLB Ngoại hạng Anh sau 2 trận thắng tại giải đấu hạng nhì châu Âu. Trong khi đội bóng Hà Lan đã có chiến thắng thứ 2.

Chuỗi trận thắng của Aston Villa chấm dứt khi thua 1-2 tại Go Ahead Eagles.

Trước đó, Evann Guessand ghi bàn thắng đầu tiên từ trong vòng cấm địa sau đường chuyền của Jadon Sancho, đưa Aston Villa vươn lên dẫn trước ở phút thứ 4. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Bờ Biển Ngà cho CLB mới. Mathis Suray đã gỡ hòa 3 phút trước khi hiệp một kết thúc bằng một cú lốp bóng - ghi bàn thắng đầu tiên lịch sử cho đội chủ nhà tại Europa League. Nhưng chủ nhà không dừng lại, Deijl khống chế bóng bằng ngực trước khi tung cú sút chân trái hạ gục thủ môn Emiliano Martinez ở phút 60 tại thành phố Deventer của Hà Lan. Emi Buendia của Villa đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền 11 phút trước khi trận đấu kết thúc, khiến quả phạt đền đi vọt xà ngang. Trận thua này đã chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Villa trên mọi đấu trường.

Fran Navarro và cầu thủ vào sân thay người Mario Dorgeles mỗi người ghi một bàn giúp Braga đánh bại Red Star Belgrade 2-0, qua đó giành chiến thắng thứ 3 sau 3 trận cho đội bóng Bồ Đào Nha. Trong khi Corentin Tolisso ghi bàn từ cự ly gần ở phút thứ 3, và cầu thủ vào sân thay người Afonso Moreira ghi bàn ở phút cuối cùng trong chiến thắng 2-0 trên sân nhà của Lyon trước Basel.

Đại diện Đan Mạch, Midtjylland giành 3 điểm trước đội bóng Israel, Maccabi Tel Aviv. Trong trận đấu diễn ra trên sân trung lập ở Serbia, cú đúp của Franculino Dju và một bàn thắng khác của Philip Billing giúp Midtjylland chiến thắng 3-0.

Rangers tiếp tục mùa giải vô vọng khi bị Brann của Na Uy vượt qua Rangers với tỷ số 3-0. Emil Kornvig ghi bàn 5 phút trước giờ nghỉ. Jacob Sorensen đánh đầu ghi bàn thứ 2 ở phút 55 khi đội bóng Scotland dường như không thể tìm ra câu trả lời cho lối chơi tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Noah Holm đã kết liễu họ chỉ 11 phút trước khi hết giờ. Đây là chiến thắng thứ 2 của Brann. Ngược lại, Rangers dù đã bổ nhiệm HLV mới Danny Rohl để thay thế Russell Martin bị sa thải, hiện vẫn chưa có điểm nào ở châu Âu.

Trong khi Celtic đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước để vượt qua Sturm Graz với tỷ số 2-1. Liam Scales đã gỡ hòa bàn mở tỷ số của Tomi Horvat, trước khi Benjamin Nygren đánh đầu ghi bàn thắng quyết định tại Celtic Park. Vài phút sau bàn thắng, tiền vệ Tochi Chukwuani của Graz đã nhận thẻ đỏ.

Kerem Aktürkoglu đã ghi bàn từ chấm phạt đền cho Fenerbahce trong chiến thắng 1-0 trước Stuttgart. Các bàn thắng sớm cách nhau 3 phút của Jens Odgaard và Thijs Dallinga đã giúp Bologna giành chiến thắng 2-1 trước FCSB tại Bucharest. Lille đã nhận thất bại 3-4 ngay trên sân nhà trước PAOK với chỉ 10 người.

Trận đấu trên sân nhà của Feyenoord với Panathinaikos đã bị thay đổi 2 lần do dự báo có bão, trước khi đội chủ nhà Hà Lan giành chiến thắng 3-1.

VIỆT TÙNG