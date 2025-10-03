Europa League: AS Roma thua trên sân nhà khi đá hỏng 3 quả phạt đền

AS Roma đã đá hỏng 3 quả phạt đền gỡ hòa. Celtic bị từ chối bàn gỡ hòa sau một quyết định VAR khó hiểu, và Nottingham Forest vẫn chưa giành được chiến thắng nào dưới thời Ange Postecoglou sau trận thua đáng thất vọng tại Europa League hôm thứ Năm.

Một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra tại Rome, nơi đội chủ nhà AS Roma thua Lille 0-1 dù họ nhận được 3 cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền vào cuối trận. Cả 2 cú sút đầu tiên của Artem Dovbyk đều bị thủ môn Berke Ozer cản phá - nhưng trọng tài đều cho đá lại quả phạt đền vì phạm lỗi. Roma sau đó đổi quyền đá phạt đền cho Matias Soule, nhưng Ozer cũng cản phá được quả phạt đền đó, anh đổ người sang phải đấm bóng đi ở phút 85 - gần 4 phút sau cú sút phạt đền đầu tiên của Dovbyk. Hakon Arnar Haraldsson trươc đó đã đưa Lille vượt lên dẫn trước bằng một cú sút chéo góc ở phút thứ 6 tại Sân vận động Olimpico, đủ để CLB Pháp giành chiến thắng thứ 2 sau 2 trận đấu.

Trong khi đó, Celtic đã phải hối hận vì một quyết định VAR kỳ lạ, khi để thua Braga 2-0 sau khi bàn gỡ hòa trước đó bị từ chối vì lỗi chạm tay, mặc dù các pha quay lại dường như cho thấy rõ ràng Kelechi Iheanacho đã ghi bàn mà không hề dùng tay. VAR đã mất vài phút để xem xét sự việc trước khi giữ nguyên quyết định ban đầu của trọng tài là không công nhận bàn thắng, điều mà HLV Brendan Rodgers của Celtic than thở là “khó hiểu”. Một CLB của Scotland khác là Rangers cũng thua 1-2 tại Sturm Graz.

Áp lực đè nặng lên tân HLV Postecoglou khi Nottingham Forest thua 2-3 trước CLB Đan Mạch, Midtjylland trong trận đấu sân nhà đầu tiên tại một giải đấu châu Âu sau gần 30 năm. Nhà cầm quân người Australia không có nổi một chiến thắng nào sau 6 trận dẫn dắt. Một số cổ động viên Forest dường như đã hết kiên nhẫn với cựu HLV Tottenham, hô vang khẩu hiệu đòi sa thải ông trong những phút cuối cùng của trận đấu.

Midtjylland dẫn trước 3-1 sau khi cầu thủ vào sân thay người Valdemar Andreasen ghi bàn ở phút 88, trước khi Chris Wood rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền trong thời gian bù giờ. “Thật sự đáng thất vọng. Chúng tôi đã phải nhận những bàn thua rất, rất tệ trong hiệp một”, Postecoglou nói. “Câu chuyện về những trận đấu gần đây của chúng tôi - những khoảnh khắc then chốt đã khiến chúng tôi thất vọng”.

Aston Villa lại thắng nhờ công của John McGinn, khi anh ghi bàn từ một pha phản công nhanh ở phút 79, ấn định chiến thắng 2-0 trước Feyenoord, qua đó mang về chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho đội bóng Anh trên mọi đấu trường. Trước đó Emiliano Buendia đưa đội bóng Anh vượt lên dẫn trước từ rìa vòng cấm địa ở phút thứ 60. McGinn hiện đã ghi bàn trong cả 3 trận thắng của Villa - trước Bologna ở Europa League và Fulham ở Premier League - sau khi đội mở màn mùa giải với 2 trận thua và 3 trận hòa ở giải quốc nội.

Trong những trận đấu khác, một cú sút chính xác của Giovani Lo Celso từ rìa vòng cấm địa và một bàn phản lưới nhà đã mang về chiến thắng 2-0 cho Real Betis trên sân khách trước Ludogorets. Tiền đạo Kerem Akturkoglu của Fenerbahce đã ghi bàn trong tình huống đối mặt với thủ môn Yehvann Diouf ngay đầu trận, và nâng tỷ số bằng một cú sút bóng bật ra, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 trước Nice.

Bologna hòa 1-1 trên sân nhà trước Freiburg sau khi Riccardo Orsolini ghi bàn cho đội chủ nhà từ một pha bật bóng bật ra, trước khi Junior Adamu gỡ hòa từ chấm phạt đền. Milan Smit ghi hai bàn thắng muộn giúp Go Ahead Eagles lội ngược dòng đánh bại Panathinaikos 2-1 tại Athens.

CLB Israel, Maccabi Tel Aviv thất thủ 1-3 trên sân nhà trước Dinamo Zagreb trong một trận đấu diễn ra tại Serbia. Cổ động viên Dinamo đã bị UEFA cấm đến sân sau khi “phân tích rủi ro kỹ lưỡng”.

Porto và Lyon đều giành chiến thắng để duy trì khởi đầu hoàn hảo, trong khi Basel cũng trở lại sau những trận thua đầu mùa.

LINH SƠN