Europa League: Antony khiến Nottingham Forest chia điểm

Antony đã ghi bàn thắng muộn để cứu vãn trận hòa 2-2 cho Real Betis trước Nottingham Forest tại vòng bảng phân hạng Europa League vào thứ Năm, trong lần trở lại đấu trường châu Âu của đội bóng Anh sau 3 thập niên.

Antony (trái) ghi bàn thắng muộn cứu vãn trận hòa 2-2 cho Real Betis trước Nottingham Forest.

Cedric Bakambu mở tỷ số cho Real Betis ở phút 15. Nhưng Igor Jesus đã ghi 2 bàn thắng ở các phút 18 và 23 để đưa Forest vươn lên dẫn lại 2-1. Tuy nhiên Antony - cựu tiền đạo của Man.United - đã ghi bàn thắng quan rọng ở phút 85, khiến đội khách không có được chiến thắng đầu tiên dưới thời Ange Postecoglou kể từ khi cựu HLV Tottenham tiếp quản vị trí từ Nuno Espirito Santo bị sa thải. Forest từng lọt vào tứ kết UEFA Cup, tiền thân của giải đấu hạng 2 châu Âu hiện tại, trong mùa giải 1995-96, và cho đến nay họ mới trở lại với đấu trường châu Âu.

Trong trận đấu sớm khác, đội bóng Đan Mạch, Midtjylland đã đánh bại Sturm Graz của Áo với tỷ số 2-0. Pha phản lưới nhà từ thủ môn Oliver Christensen của Sturm sau một quả phạt góc đã trở thành bàn thắng đầu tiên của vòng bảng. Ousane Diao đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai ở gần cuối trận.

Trong khi Patrick Osterhage ghi bàn trong hiệp một và Maximilian Eggestein ghi bàn trong hiệp hai, mang về chiến thắng 2-1 cho Freiburg trước nhà vô địch Thụy Sĩ, Basel. Fenerbahce bị Dinamo Zagreb đánh bại 3-1 ngay tại Zagreb trong trận đấu đầu tiên tại châu Âu kể từ khi HLV Jose Mourinho rời CLB. Cầu thủ dự bị Fran Navarro đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Braga mở màn chiến dịch với chiến thắng 1-0 trước Feyenoord. Ludogorets đã đánh bại Malmo 2-1 tại Thụy Điển.

AS Roma giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Nice.

Đám đông hỗn loạn ở Nice (Pháp) khi AS Roma giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Nice. Evan N’Dicka và Gianluca Mancini đã ghi bàn cách nhau 3 phút vào đầu hiệp 2, trước khi Terem Moffi gỡ lại một bàn cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền. Đội trưởng người Brazil của Nice, Dante đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân tại Europa League khi ở độ tuổi 41 và 11 tháng.

Hơn 100 cổ động viên Roma đã bị bắt tại Nice trước trận đấu. Một cuộc ẩu đả bạo lực đã nổ ra vào tối thứ Ba và các vật thể đã được ném vào cảnh sát, trong khi các cổ động viên Nice được cho là đã chọc giận các cổ động viên Roma bằng cách hô vang “ở Rome chỉ có Lazio”. Tuy nhiên, 2 nhóm cổ động viên được cho là không thể va chạm với nhau vì họ không thể vượt qua hàng rào cảnh sát.

Trong khi đó, Maccabi Tel Aviv của Israel đã cầm hòa PAOK (Hy Lạp) với tỷ số 0-0 trong bối cảnh cảnh sát hiện diện dày đặc và các cuộc biểu tình phản đối Israel…

Vòng bảng Europa League sử dụng thể thức 36 đội giống như Champions League. Các đội sẽ thi đấu với 8 đối thủ khác nhau trong giai đoạn vòng bảng và được xếp hạng trên một bảng xếp hạng duy nhất.

LINH SƠN