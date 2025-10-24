Estevao Willian – Bài toán khó cho Maresca

Thần đồng người Brazil tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Ajax tại Champions League. Tuy nhiên, cùng với niềm phấn khích mà Estevao mang lại, HLV Enzo Maresca cũng đối mặt một bài toán chiến thuật không dễ giải.

Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, cầu thủ 18 tuổi đã khiến khán giả phải trầm trồ. Pha ngả bàn đèn đẹp mắt của cậu suýt trở thành siêu phẩm, và dù chỉ ghi bàn từ chấm phạt đền, Estevao vẫn thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao lớn. Bàn thắng ấy giúp anh bổ sung thêm Champions League vào danh sách những đấu trường đã “nổ súng” trong năm 2025 – từ Premier League đến Club World Cup, Copa Libertadores và Vòng loại World Cup.

Đó là một đêm của tuổi trẻ ở Stamford Bridge. Marc Guiu và Tyrique George, đều 19 tuổi, được ra sân và cũng ghi bàn. Nhưng Estevao, cầu thủ trẻ nhất trong số đó, lại là người khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về mình. Sự tự tin, kỹ thuật và cá tính giúp cậu nổi bật giữa một Chelsea đang hồi sinh. Dù chiến thắng trước Ajax là trước đối thủ quá yếu do mất người, và Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện. Nhưng rõ ràng, trong Estevao, họ đang sở hữu một tài năng đặc biệt – một cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt trong những trận đấu lớn hơn.

Thương vụ đưa Estevao đến London đã được chuẩn bị từ trước. Chelsea chiêu mộ cậu từ Palmeiras theo phong cách mà Real Madrid từng làm với Vinicius Jr hay Rodrygo – sẵn sàng đầu tư lớn cho thần đồng Nam Mỹ. Chính sách chuyển nhượng của The Blues từng bị chỉ trích vì “mua tràn lan”, khiến nhiều cầu thủ trẻ bị thui chột trong “rừng nhân sự” ở Stamford Bridge. Nhưng với Estevao, mọi thứ dường như có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng hơn.

So sánh cũng xuất hiện khắp nơi: ở Brazil, cậu được gọi là “Messinho” – Tiểu Messi; đồng đội ví cậu với Lamine Yamal; còn người hâm mộ Chelsea nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh Eden Hazard. HLV Maresca, khi được hỏi, đã đặt Estevao trong cùng câu nói về Cole Palmer – linh hồn sáng tạo của đội bóng. “Cậu ấy rất khiêm tốn, chăm chỉ và luôn muốn học hỏi. Tôi thật may mắn khi được huấn luyện cậu ấy”, Maresca nói.

Điểm trừ duy nhất của Estevao trước Ajax là chiếc thẻ vàng vì pha phạm lỗi không cần thiết – một biểu hiện của nhiệt huyết tuổi trẻ hơn là thiếu kỷ luật. Dù vậy, bàn thắng vào lưới Liverpool trước đó cho thấy bản lĩnh sân khấu lớn của cậu. Rõ ràng, Maresca đang có trong tay một viên ngọc sáng, nhưng vấn đề là: nên đặt nó ở đâu trong bức tranh Chelsea?

Hiện tại, cả Pedro Neto và Estevao đều chơi tốt nhất ở cánh phải – nơi Cole Palmer cũng ưa thích. Maresca nhìn thấy một tương lai khi Estevao có thể chơi bó vào trung lộ nhiều hơn. Vị trí "số 10" đặc biệt được các cầu thủ Brazil ưa chuộng. Tuy nhiên, trớ trêu thay, Chelsea lại đang có một ứng cử viên (Palmer) đã mang về cho họ chức vô địch Club World Cup, đã ghi bàn trong trận chung kết Euro 2024 và đã ghi 22 bàn trong một mùa giải Premier League ở chính vị trí đó.

"Bây giờ Estevao đang chơi rộng nhưng trong tương lai, tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ chơi bó vào trong ", Maresca nói. Thật vậy, người đại diện của Estevao đã tuyên bố rằng Chelsea đã trình bày cho cậu một kế hoạch để phát triển cậu thành một "số 10". Sẽ rất thú vị nếu biết liệu kế hoạch đó có đề cập gì đến Palmer hay không – người có thể là đối thủ cạnh tranh, vật cản, hoặc là một đối tác ăn ý.

Dù sao đi nữa, đây có thể là một ý tưởng dài hạn. Nếu sự nghiệp của Estevao là của một cầu thủ luôn vội vã, vẫn có những cách để bố trí một người chơi trung tâm và người kia ở cánh phải. Tuy nhiên, cho đến nay, phần lớn là do Palmer bị chấn thương, Chelsea mới chỉ để họ sát cánh cùng nhau trên sân trong 51 phút mùa này. Nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, người hâm mộ đã được thấy tiềm năng của một cặp đôi có thể làm thay đổi cục diện Premier League. Và viễn cảnh họ cùng nhau xuất hiện sẽ không chỉ thú vị cho Maresca mà còn là điều đáng ngại cho bất kỳ đối thủ nào.

Nếu Maresca tìm được cách để họ cùng tỏa sáng – một người ở trung tâm, một người lệch phải – Chelsea không chỉ giải được bài toán chiến thuật, mà còn sở hữu cặp ngôi sao hứa hẹn đưa đội bóng trở lại đỉnh cao châu Âu.

HỒ VIỆT