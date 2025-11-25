Estevao vs Lamine Yamal: Cuộc đấu của những thần đồng

Khi Chelsea tiếp đón Barcelona tại Champions League, giới mộ điệu sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai tài năng tuổi teen đang được kỳ vọng sẽ giành Quả bóng Vàng trong tương lai: Estevao Willian và Lamine Yamal.

Đối với Estevao, những sự so sánh không mang nhiều ý nghĩa. Cầu thủ chạy cánh người Brazil thậm chí từng không thích biệt danh "Messinho" (Tiểu Messi) hồi đầu sự nghiệp, gọi đó là điều "gây xao nhãng" và khẳng định anh không có hứng thú cố gắng trở thành một người khác. "Tôi là Estevao là rất tốt rồi," anh nói.

Và Chelsea hoàn toàn đồng ý. Tài năng của Estevao là không thể nghi ngờ, và khởi đầu của anh tại Anh sau vụ chuyển nhượng 52 triệu bảng từ Palmeiras đã tốt hơn mong đợi. Dù HLV Enzo Maresca phải lo lắng bảo vệ tiền đạo 18 tuổi khỏi tình trạng quá tải khi điều chỉnh với tính thể lực của Premier League, phẩm chất khiến Estevao nổi bật lại là tính cách và sự tập trung.

Tuy nhiên, dù Estevao không thích sự so sánh, sự tương đồng giữa anh và Lamine Yamal là rất rõ ràng. Cả hai đều thuận chân trái, đều chơi ở cánh phải và đều cực kỳ thích thú với việc làm khổ các hậu vệ cánh. Cả hai đều tàn phá khung thành khi cắt vào trong để thực hiện những quả tạt xoáy hoặc cú sút hiểm hóc về góc xa, nhưng không ai có thể bị coi là dễ đoán. Estevao, trong chiến thắng gần đây của Chelsea trước Wolves, đã đột phá bên cánh ngoài và dùng chân phải để chuyền ngược cho João Pedro ghi bàn – một màn trình diễn đầy điện lực.

Người hâm mộ Chelsea đã nhanh chóng dành tình yêu cho Estevao. Sân Stamford Bridge đã vỡ òa khi anh ghi bàn thắng đầu tiên tại giải VĐQG trong hoàn cảnh đầy kịch tính, pha trượt người dứt điểm cận thành mang về chiến thắng phút bù giờ trước Liverpool. Đây rõ ràng là một cầu thủ có nhãn quan cho những khoảnh khắc ngoạn mục, điều có thể khiến Maresca tin tưởng trao cho anh suất đá chính đêm nay.

Kinh nghiệm đối lập và chiều sâu chiến thuật

Dù đã ghi bốn bàn cho Chelsea và là cầu thủ đá chính ở tuyển Brazil (ghi hai bàn trong đợt tập trung quốc tế tháng này), Estevao vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm cọ xát đỉnh cao như Yamal. Anh lớn hơn Yamal ba tháng tuổi, nhưng phần lớn sự nghiệp của Estevao diễn ra ở Nam Mỹ.

Ngược lại, Lamine Yamal đã cạnh tranh ở cấp độ cao nhất ngay từ đầu. Cậu bé vừa tròn 17 tuổi một ngày trước khi giúp Tây Ban Nha đánh bại Anh trong trận chung kết Euro 2024, đóng vai trò quan trọng giúp Barcelona vô địch La Liga mùa trước và giành vị trí thứ hai sau Ousmane Dembélé trong cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay.

"Cả hai đều là những cầu thủ rất đặc biệt," Marc Cucurella (đồng đội của Estevao ở Chelsea, đồng đội của Yamal ở tuyển Tây Ban Nha) nhận định. "Sự khác biệt duy nhất là Lamine đã chơi ở châu Âu được hai hoặc ba mùa giải, còn Estevao mới đến mùa này – nhưng cậu ấy đang làm rất tốt. Nếu tiếp tục cải thiện, cậu ấy có thể đạt đến trình độ của Lamine."

Thực tế, Yamal đang có chiều sâu chiến thuật hơn ở thời điểm hiện tại. Những pha rê dắt của anh sáng tạo, mê hoặc hơn, và những đường chuyền/tạt bóng đôi khi vượt ngoài logic. Tuy nhiên, Chelsea tin rằng Estevao có thể phát triển thành một playmaker có khả năng hoạt động như một số 10. Yamal đang có dấu hiệu mệt mỏi và chấn thương gần đây, nhưng anh đã lấy lại phong độ đỉnh cao với hai pha kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của Barcelona trước Athletic Bilbao cuối tuần trước. Nhiệm vụ của Cucurella đêm nay là phải "khóa chặt" đồng đội tuyển quốc gia của mình – một yêu cầu khó khăn.

Maresca sẽ nghĩ cách khai thác hàng thủ dâng cao của Barcelona, và sử dụng sự phù phép của Estevao bên cánh phải là một phương án khả thi. Chelsea đặt niềm tin vào khả năng tỏa sáng hơn Yamal của cậu học trò. Estevao, con trai của một mục sư, được nuôi dạy tốt, điều này lý giải vì sao anh không quá bận tâm về việc so sánh mình với bất kỳ ai khác. Trận chiến cá nhân này hứa hẹn sẽ là tâm điểm cho màn đối đầu không khoan nhượng tại Champions League.

Đối đầu Chelsea vs Barcelona

Lịch sử đối đầu gần đây phần lớn thuộc về Chelsea, đặc biệt là khi Barcelona làm khách ở Tây London.

"The Blues" chỉ thua một trong chín lần gặp mặt gần nhất với Barcelona tại Champions League, mặc dù sáu trong số những trận đó đã hòa. Tuy nhiên, thất bại duy nhất trong chuỗi đó đã đến trong lần chạm trán gần đây nhất – thua 3-0 tại Camp Nou vào tháng 3 năm 2018; một kết quả khiến họ bị loại ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 1-4.

Barcelona chỉ thắng một lần trên sân khách của Chelsea trong tám lần thử sức trước đó tại châu Âu, và để thua tới năm lần. Chiến thắng được nhắc đến là chiến thắng 2-1 vào tháng 2 năm 2006 trong giải đấu này, với một bàn phản lưới nhà của John Terry và cú dứt điểm của Samuel Eto'o giúp đội khách lội ngược dòng.

Dự đoán Chelsea vs Barcelona

Siêu máy tính Opta ủng hộ Chelsea. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa các dự đoán là không lớn. Chelsea là đội cửa trên khi thắng trong 41,7% số lần mô phỏng 10.000 trận đấu. Barcelona không tụt lại xa với 34,5%, trong khi xác suất hòa được đánh giá là 23,8%.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Barcelona Chelsea: Robert Sánchez, Reece James, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato, Marc Cucurella, Andrey Santos, Moisés Caicedo, Estêvão, Jamie Gittens, João Pedro, Pedro Neto. HLV: Enzo Maresca Barcelona: Wojciech Szczęsny, Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres. HLV: Hansi Flick

