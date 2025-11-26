Estevao tỏa sáng khi Chelsea đè bẹp 10 cầu thủ Barcelona

Chelsea đã có màn trình diễn ấn tượng tại Champions League hôm thứ Ba khi đánh bại Barcelona với tỷ số 3-0 để tiến một bước dài đến việc giành suất dự vòng loại trực tiếp, và khiến đội bóng Tây Ban Nha phải chật vật để tránh vòng play-off.

Estevao và Chelsea đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Barcelona với tỷ số 3-0.

Sau bàn phản lưới nhà ở phút 27 của Jules Kounde và tấm thẻ đỏ của trung vệ đội trưởng Ronald Araujo ở cuối hiệp một, Barcelona hoàn toàn sụp đổ khi ngôi sao tuổi teen Estevao gia tăng cách biệt với pha lập công đầy ấn tượng ở phút 55. “Tôi thực sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này”, tiền đạo 18 tuổi người Brazil chia sẻ. “Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi tìm được khoảng trống và luồn lách qua hàng phòng ngự. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn trong nhiều năm nữa”.

Liam Delap ghi bàn thắng thứ 3 cho chủ nhà ở phút 73. Đội bóng thành London cũng bị từ chối 3 bàn thắng trong một diễn biến hoàn toàn lấn lướt. Chelsea áp đảo trên hành trình giành chiến thắng thứ 3 và một vị trí trong tốp 8 trên bảng xếp hạng. The Blues đang có lợi thế lớn trước các trận đấu với Pafos, Atalanta và Napoli.

“Đó thực sự là một đêm hoàn hảo”, Estevao, người luôn là mối đe dọa thường trực đối với hàng phòng ngự Barcelona, chia sẻ thêm: “Bàn thắng là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp của tôi. Ngay từ khi đến đây, tôi đã cảm thấy sự kết nối sâu sắc với người hâm mộ. Tôi rất hạnh phúc vì có thể ghi bàn cho họ và mang lại niềm vui cho họ”.

Lamine Yamal trải qua một đêm hoàn toàn thất vọng trước khi bị thay ra ở phút 80.

Estevao đã ghi 3 bàn trong 3 trận gần nhất cho CLB và đội tuyển quốc gia - anh đã ghi bàn trong các trận giao hữu của Brazil với Senegal và Tunisia trong kỳ nghỉ quốc tế gần nhất. Trong khi một ngôi sao 18 tuổi nhận được sự tán dương của đám đông người hâm mộ nhà ở Stamford Bridge, ngôi sao đồng trang lứa phía đội khách ​​Lamine Yamal lại trải qua một đêm hoàn toàn thất vọng, không tạo ra bất kỳ dấu ấn nào trước khi bị thay ra ở phút 80.

Một phần, vì Barcelona chỉ còn là cái bóng mờ nhạt nhất của một đội từng dễ dàng kiểm soát bóng trước khi liên tục tạo ra cơ hội. Hôm thứ Ba, họ gần như không giữ được bóng trong 3 đường chuyền, chứ đừng nói đến việc tạo ra bất kỳ áp lực liên tục nào. Cơ hội duy nhất của Barcelona trong đêm thuộc về Ferran Torres sau 6 phút, nhưng anh đã sút bóng ra ngoài khung thành đối phương. Trong khi, hàng phòng ngự của họ tỏ ra yếu ớt đến thảm hại. “Chelsea đã gây áp lực và chúng tôi đã không thích nghi tốt”, hậu vệ Eric Garcia của Barcelona cho biết. “Chúng tôi phải chạy theo bóng suốt trận. Chúng tôi cần phải cạnh tranh hơn trong những trận đấu kiểu này. Những pha tranh chấp, tranh bóng 2... nếu không giữ được sức mạnh, bạn sẽ không thể thắng được”.

Đây là trận thua thứ 2 sau 5 trận đấu thuộc vòng bảng phân hạng, ​​và là trận thua thứ 4 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường của Barcelona. Đây cũng là trận đấu thứ 2 liên tiếp tại Champions League mà nhà vô địch Tây Ban Nha để thủng lưới 3 bàn - CLB xứ Catalan ở vòng đấu gần nhất có trận hòa 3-3 trước Club Brugge, nơi những sai lầm trong phòng ngự cũng đã phải trả giá đắt.

