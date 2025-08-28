Erling Haaland có “hành động lạ” ở đội tuyển Na Uy

Tiền đạo Erling Haaland của Man.City đã có động thái bất ngờ cùng đội tuyển quốc gia Na Uy, trong bối cảnh anh và các đồng đội đang đứng trước cơ hội lịch sử giành quyền trở lại với một kỳ World Cup.

Erling Haaland cùng tuyển Na Uy hướng đến mục tiêu lần đầu tiên tham dự World Cup kể từ năm 1998.

Haaland vừa đưa ra quyết định đổi tên ở mặt sau áo đấu của đội tuyển Na Uy. Tiền đạo ngôi sao 25 tuổi này giờ đây sẽ thêm họ đầy đủ của mình thành ‘Braut Haaland’. Đây sẽ là áo đấu mà chân sút số 1 của Man.City sẽ khoác khi đội tuyển Na Uy đối đầu với Phần Lan trong trận giao hữu diễn ra vào thứ Năm tuần sau, trước khi tiếp đón Moldova trong khuôn khổ vòng loại World Cup vào ngày 9-9.

Nằm ở bảng I cùng với Israel, Italy, Estonia và Maldova, đội tuyển Na Uy đang có khởi đầu hoàn hảo khi dẫn đầu bảng đấu với 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận đấu, qua đó mạnh mẽ hướng đến mục tiêu lần đầu tiên tham dự World Cup kể từ năm 1998. Na Uy hiện đang hơn 6 điểm so với đội nhì bảng Israel (3 trận), và hơn 6 điểm so với Italy (2 trận)… Trong đó, Haaland chắc chắn là niềm hy vọng lớn nhất, đặc biệt là khi anh đang có phong độ cực cao. Ngôi sao 25 tuổi đều ghi một bàn ở cả 4 trận đầu tiên, gia tăng kỷ lục lên 42 bàn sau 43 trận cho đội tuyển Na Uy. Anh cũng đã có khởi đầu mùa giải khá tích cực cùng Man.City, với cú đúp vào lưới Wolves trong ngày khai mạc Ngoại hạng Anh.

Với tính chất quyết định ở giai đoạn này của vòng loại, HLV Stale Solbakken đã quyết định triệu tập tiền vệ Martin Odegaard bất chấp ngôi sao của Arsenal vừa gặp chấn thương vai phải. Đội trưởng của Arsenal đã rời sân trong hiệp 1 chiến thắng 5-0 của Arsenal trước Leeds United hôm thứ Bảy, nhưng vấn đề có vẻ không quá nghiêm trọng.

PHI SƠN