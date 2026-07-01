Erling Haaland: Bản năng của kẻ săn mồi và sự hiển nhiên đến khó tin

Bóng đá hiện đại có những quy luật bất thành văn, và Erling Haaland là một trong số đó. Anh không cần phải xuất sắc mỗi phút, anh chỉ cần xuất hiện đúng lúc để thay đổi số phận trận đấu. Nghĩa là bằng một cách nào đó, anh vẫn sẽ ghi bàn …

Na Uy đã làm nên lịch sử tại World Cup 2026 khi giành chiến thắng đầu tiên ở vòng knockout. Đối thủ của họ, Bờ Biển Ngà, không phải là kẻ yếu, nhưng trên sân cỏ, thỉnh thoảng có những yếu tố vượt lên trên cả chiến thuật và màn trình diễn chung. Erling Haaland là một trong những yếu tố như vậy. Anh thi đấu không thực sự nổi bật, thậm chí mờ nhạt trong phần lớn thời gian, nhưng cuối cùng, vẫn là anh với nụ cười ngạc nhiên như một đứa trẻ vừa nhận được món quà Giáng sinh sau khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 86.

Sự trái ngược đó làm nên thương hiệu của Haaland. Trong hiệp một, anh chỉ có vỏn vẹn ba lần chạm bóng trong 31 phút đầu, nhưng hai trong số đó lại là những pha … hỗ trợ phòng ngự trong vòng cấm đội nhà. Cả trận đấu, tiền đạo mang áo số 9 có tới 7 lần chạm bóng ở phần sân nhà, nhiều hơn 2 lần so với số lần anh tiếp cận vòng cấm đối phương. Điều đó cho thấy một Haaland hoàn toàn khác: một người chiến binh sẵn sàng lui về phòng ngự, tham gia vào cuộc chiến chống lại các tình huống cố định, khi Bờ Biển Ngà có tới 14 quả phạt góc - con số cao thứ hai giải đấu cho một trận đấu không có hiệp phụ.

Nhưng để nói Haaland "mất tích" là một nhận định thiếu chính xác. Giống như một con sư tử lặng lẽ rình mồi, anh luôn là mối đe dọa thường trực ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy anh. Bằng chứng là dù chỉ có tổng cộng 27 lần chạm bóng - ít nhất trong số các cầu thủ xuất phát của cả hai đội, thậm chí thủ môn Ørjan Nyland còn chạm bóng nhiều hơn anh tới 16 lần - Haaland vẫn có 4 cú sút, nhiều nhất trận, và liên tục tạo ra áp lực lên hàng thủ đối phương mỗi khi Na Uy có cơ hội lên bóng.

Khoảnh khắc quyết định đến từ một tình huống tưởng chừng đơn giản. Oscar Bobb chuyền bóng thông minh cho Patrick Berg, và đường căng ngang của Berg để lại cho Haaland một cú dứt điểm dễ dàng nhất trong sự nghiệp. Dù có chút bối rối khi không chắc mình đã chạm đủ lực để bóng qua vạch vôi, bản năng săn bàn đã giúp anh không bỏ lỡ cơ hội. Bàn thắng ấy đến chỉ 12 phút sau pha gỡ hòa tuyệt đẹp của Amad Diallo, như một cú đấm kết liễu vào tinh thần đối thủ, những người đã bắt đầu nghĩ rằng họ đã kiềm tỏa được anh.

Haaland sở hữu một phẩm chất hiếm có: sự bền bỉ trong cả thể chất và tinh thần. Anh không bao giờ từ bỏ, luôn giữ sự tập trung cao độ, sẵn sàng ở đúng vị trí vào đúng thời điểm. Chính điều này đã tạo nên một thống kê phi thường: tại World Cup 2026, Haaland ghi bàn trong 7,25% số lần anh chạm bóng, tỷ lệ cao nhất trong số các cầu thủ có ít nhất 60 lần chạm bóng tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Anh cũng trở thành cầu thủ thứ hai trong 50 năm qua ghi 5 bàn thắng không tính penalty trong 3 trận World Cup đầu tiên (sau huyền thoại Miroslav Klose năm 2002). Chưa hết, bàn thắng này là pha lập công thứ 25 của anh trong 13 trận gần nhất cho đội tuyển Na Uy. Những con số ấy không chỉ đơn thuần là kỷ lục, chúng là minh chứng cho sự hiệu quả đến khó tin của một cỗ máy săn bàn hoàn hảo.

Na Uy đến với World Cup với tư cách "ẩn số" đầy hứa hẹn, và Haaland đang chứng minh điều đó là đúng. Chặng đường tiếp theo sẽ là Brazil tại vòng 16 đội. Một thử thách khắc nghiệt hơn cho Haaland và các đồng đội. Liệu "sư tử Na Uy" có thể tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ của mình khi đối đầu với một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch? Dù câu trả lời có thế nào, Erling Haaland đã và đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình, nơi sự "hiển nhiên" của những bàn thắng luôn được đón đợi, và không một hàng phòng ngự nào dám lơ là.

LONG KHANG