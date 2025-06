Erin Blanchfield chỉ trích Maycee Barber nên “sửa lại cuộc đời”

Trận Erin Blanchfield vs Maycee Barber nằm trong lịch đấu của UFC on ESPN: Gamrot vs. Klein diễn ra cuối tuần rồi. Nhưng ngay giờ chót, nữ võ sĩ chuyên karate người Mỹ không thể bước vào Bát giác đài vì bị... co giật. Trước đó, cô cũng bị lố ký khi bước lên bàn cân. Điều đó khiến Blanchfield không chịu nổi.