Endrick: ngã rẽ sinh tử cho "thần đồng bị lãng quên"

Cứ mỗi dịp FIFA Days và khi World Cup 2026 đang đếm ngược thời gian, thì người ta lại nhắc đến Endrick Felipe, chàng trai từng được ca ngợi là biểu tượng mới của bóng đá Brazil, người mà Real Madrid đã phải chi ra một khoản tiền khổng lồ lên tới 72 triệu Euro để chiêu mộ. Chỉ một năm sau khi cập bến Bernabeu, sự nghiệp của "thần đồng" này đã chững lại một cách đáng báo động.

Từng được kỳ vọng là Vinicius tiếp theo, người sẽ cùng Rodrygo và Kylian Mbappe mở ra kỷ nguyên Galacticos trẻ trung, Endrick giờ đây lại được nhắc đến với tư cách là “người bị lãng quên” dưới triều đại HLV Xabi Alonso.

Mùa giải đầu tiên của Endrick tại Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti – hiện đang là HLV của Brazil - diễn ra khá hứa hẹn, khi anh ghi được 7 bàn thắng, phần lớn đến từ băng ghế dự bị, cho thấy bản năng săn bàn thiên phú. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt kể từ khi Alonso tiếp quản. Endrick mới chỉ có 14 phút ra sân trong một lần duy nhất mùa giải này, và anh đã là người dự bị không được sử dụng trong sáu trận đấu liên tiếp trước đó. Sự thất sủng này đã kéo theo hệ lụy đau lòng: Carlo Ancelotti loại anh khỏi đội tuyển Brazil trong bốn đợt tập trung liên tiếp - một cú sốc lớn với một cầu thủ đang khao khát khẳng định mình trước thềm World Cup 2026.

Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở chấn thương gân kheo đã làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của anh, mà còn nằm ở sự ưu tiên chiến thuật của Xabi Alonso. Chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha, Guillem Balague, lý giải rằng HLV Alonso nhận thấy Endrick là một “tay săn bàn thuần túy” với khả năng dứt điểm bẩm sinh, nhưng lại chưa thể hòa nhập vào “động lực chung của đội bóng.” Trong lối chơi pressing và kiểm soát phức tạp của Alonso, vị trí tiền đạo đòi hỏi phải biết kéo giãn đội hình, giữ bóng và liên kết tốt hơn với tuyến giữa - những vai trò mà Alonso tin rằng cầu thủ trẻ đồng hương như Gonzalo Garcia đang thể hiện tốt hơn Endrick. Điều này khiến Endrick, dù tài năng, phải chấp nhận vai trò thứ yếu.

Giờ đây, Real Madrid và bản thân Endrick phải đối diện với một quyết định then chốt vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Liệu có nên để tiền đạo 19 tuổi này ra đi theo dạng cho mượn?

Về phía Real Madrid, họ đang miễn cưỡng cân nhắc phương án này vì họ cần bảo vệ khoản đầu tư khổng lồ đã bỏ ra. Họ sợ rằng việc Endrick tiếp tục ngồi dự bị sẽ làm thui chột tài năng, trong khi một thương vụ cho mượn thất bại sẽ làm giảm giá trị của cầu thủ và làm tổn hại đến sự tự tin của anh. Ngược lại, việc cho mượn thành công có thể giúp Endrick tích lũy kinh nghiệm, bùng nổ ở một môi trường ít áp lực hơn, và trở lại Bernabéu mạnh mẽ hơn như kế hoạch ban đầu.

Về phía Endrick, áp lực lớn nhất đến từ sự phát triển cá nhân và mục tiêu World Cup 2026. Việc thiếu thời gian thi đấu cấp CLB sẽ khiến anh gần như không còn cơ hội trở lại đội hình Brazil kịp thời cho giải đấu danh giá nhất hành tinh. Thêm vào đó, sự trỗi dậy của một thần đồng Brazil khác là Estevao Willian tại Chelsea càng làm tăng thêm áp lực cạnh tranh lên Endrick.

Trong bối cảnh này, Lyon (Pháp) nổi lên như là một điểm đến tiềm năng và khả dĩ nhất. CLB Pháp đang gặp khủng hoảng tiền đạo và được cho là cam kết đảm bảo thời gian thi đấu thường xuyên cho Endrick. Việc được chơi bóng ở Ligue 1 và Europa League có thể giúp Endrick tìm lại phong độ và sự tự tin, tạo nên bệ phóng cần thiết để anh tái khẳng định giá trị bản thân.

Tuy nhiên, lựa chọn ở lại Real Madrid vẫn là an toàn nhất theo một khía cạnh nào đó. Ở tuổi 19, Endrick vẫn còn thời gian để kiên nhẫn học hỏi và làm quen với môi trường bóng đá đỉnh cao dưới sự giám sát trực tiếp của câu lạc bộ chủ quản, nơi anh được đảm bảo về chế độ tập luyện và hòa nhập văn hóa.

Cuộc đấu tranh của Endrick không chỉ là câu chuyện của một tài năng trẻ khao khát được ra sân. Đó là bài kiểm tra về bản lĩnh và tính kiên nhẫn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới. Dù chọn ở lại hay ra đi, Endrick đều phải chấp nhận rủi ro: ở lại là chấp nhận nguy cơ bị lãng quên; ra đi là chấp nhận thử thách mới với hy vọng trở lại và trở thành một Galactico thực thụ.

Tất cả có thể thay đổi nếu HLV Xabi Alonso quyết định trao cho Endrick nhiều cơ hội hơn trước kỳ nghỉ đông. Nhưng cho đến lúc đó, Endrick vẫn đang đứng trước ngã rẽ mà mỗi quyết định đều mang tính chất quyết định sự nghiệp.

