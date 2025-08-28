Eddie Howe – linh hồn thực thụ của Newcastle

Tại St James’ Park, tình cảm của người hâm mộ Newcastle dành cho Eddie Howe vẫn luôn nồng nhiệt, bất chấp những sóng gió gần đây. Trước trận đấu với Liverpool, những tấm băng rôn và tiếng hô vang tên Howe là minh chứng cho sự ủng hộ dành cho vị HLV từng bị xem là một người lý tưởng hóa thuần túy. Thế nhưng, trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Alexander Isak gây tranh cãi với ý định chuyển đến Anfield, Howe đã giữ vững con tàu Newcastle giữa muôn vàn thử thách.

Newcastle chỉ giành được một điểm trong hai trận gần đây trước Aston Villa và Liverpool, nhưng những kết quả này không hoàn toàn phản ánh năng lực của Howe. Alexander Isak, ngôi sao người Thụy Điển, dường như đã đánh mất tình cảm của người hâm mộ khi từ chối lời đề nghị hòa giải từ đồng sở hữu Jamie Reuben và đại diện Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia. Những chiếc áo đấu bị xóa tên và số của Isak là minh chứng rõ ràng cho sự rạn nứt này. Tuy nhiên, Howe không để drama ngoài sân cỏ làm lung lay chiến lược của mình.

Trong trận đấu với Liverpool, Howe đã khiến HLV Arne Slot phải thốt lên rằng ông không chắc mình vừa xem một trận bóng đá hay một cuộc chiến chiến thuật. Newcastle, với lối chơi trực diện bất ngờ, đã làm rối loạn hàng thủ Liverpool bằng những đường bóng dài và các tình huống cố định. Tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ vỏn vẹn 40,8% - con số thấp nhất trong một trận đấu Premier League kể từ năm 2010 - cho thấy Howe sẵn sàng từ bỏ lối chơi hoa mỹ để đạt được hiệu quả.

Eddie Howe từng bị gắn mác là một HLV “lãng mạn” từ thời dẫn dắt Bournemouth, với lối chơi tấn công lấy cảm hứng từ Kevin Keegan. Tuy nhiên, tại Newcastle, ông đã cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Trận đấu với Liverpool là một ví dụ điển hình: Howe triển khai một loạt đường bóng dài, buộc Alisson phải liên tục phát bóng lên và làm Mohamed Salah - người từng ghi hoặc kiến tạo 22 bàn vào lưới các đội bóng của Howe - gần như “tắt điện”. Dù pha kiến tạo ở phút bù giờ của Salah giúp Liverpool thắng 3-2, Newcastle đã khiến đối thủ phải toát mồ hôi.

Sự thay đổi chiến thuật này không chỉ là phản ứng trước Liverpool mà còn là một phần trong kế hoạch dài hạn của Howe. Việc bổ nhiệm Martin Mark, cựu HLV của Midtjylland, làm chuyên gia tình huống cố định đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tino Livramento, với những cú ném biên tầm xa, đã trở thành vũ khí bí mật, gây áp lực liên tục lên hàng thủ Liverpool. Ngay cả khi Newcastle chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Anthony Gordon và mất đi các trụ cột như Sandro Tonali, Joelinton và Fabian Schär vì chấn thương, họ vẫn gỡ hòa 2-2 trước khi thua ở phút cuối.

Newcastle chỉ cần có Howe?

Newcastle đang đối mặt với một mùa giải không hề dễ dàng. Vụ lùm xùm với Isak vẫn chưa được giải quyết, trong khi Gordon phải ngồi ngoài ba trận và hàng loạt cầu thủ chủ chốt chấn thương. Howe cần nhanh chóng tìm kiếm một tiền đạo mới, với Jørgen Strand Larsen của Wolves là mục tiêu tiềm năng. Dù vậy, sự xuất hiện của chủ tịch Yasir al-Rumayyan tại trận đấu với Liverpool cho thấy ban lãnh đạo vẫn đặt niềm tin vào Howe, dù việc xử lý tình huống Isak có phần chậm trễ.

Howe, với phong thái điềm tĩnh và chuyên nghiệp, tiếp tục khẳng định ông chỉ muốn làm việc với những cầu thủ “cam kết với Newcastle”. Sau một mùa hè đầy rẫy câu hỏi về tương lai đội bóng, ông vẫn giữ được sự đĩnh đạc, không để những drama làm mất tập trung. Sự linh hoạt chiến thuật của Howe, từ lối chơi tấn công hoa mỹ đến phong cách thực dụng, đã giúp Newcastle trụ vững trong top đầu Premier League bất chấp khó khăn.

Chủ tịch Yasir al-Rumayyan có thể dễ dàng bắt gặp một con tắc kè hoa ngoài biệt thự ở Riyadh, nhưng tại St James’ Park, Eddie Howe mới là “tắc kè hoa” thực sự. Từ một HLV bị cho là quá lý tưởng hóa, Howe đã chứng minh ông có thể thay đổi màu sắc chiến thuật để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Dù phải đối mặt với những thử thách như chấn thương, thẻ phạt và drama chuyển nhượng, Howe vẫn giữ Newcastle đoàn kết và cạnh tranh. Trận đấu với Leeds sắp tới sẽ là bài kiểm tra tiếp theo, nhưng với tài năng và sự linh hoạt của mình, Howe hoàn toàn có thể tiếp tục khiến người hâm mộ kinh ngạc.

LONG KHANG