Eddie Howe chỉ trích sự thay đổi luật cho phép Semenyo đối đầu Newcastle

Antoine Semenyo trong màu áo mới Manchester City

Cầu thủ chạy cánh trị giá 64 triệu bảng Semenyo đã ra sân cho Bournemouth ở đầu mua giải này và theo truyền thống sẽ không được phép thi đấu ở cúp này sau khi chuyển đến City tuần trước. Tuy nhiên, luật của Cúp Liên đoàn hiện quy định rằng một cầu thủ chỉ có thể thi đấu cho tối đa hai CLB trong một mùa giải, có nghĩa là Semenyo được tự do đối đầu với Newcastle trong trận lượt đi tại St James’ Park vào thứ Ba.

Eddie Howe nói: “Vâng, thật tốt khi biết rằng luật đã thay đổi sau khi biết họ đã ký hợp đồng với cậu ấy. Tôi phải nói rằng, đó có lẽ là một sự thay đổi luật mà tôi không ủng hộ vào thời điểm hiện tại. Nhưng Antoine đã có một mùa giải đáng kinh ngạc. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy và cậu ấy đã ghi bàn trong trận ra mắt, vì vậy thật đáng khen. Tôi nghĩ Man City đã ký hợp đồng với một cầu thủ rất, rất giỏi”.

Việc Man City tăng cường đội hình diễn ra vào thời điểm Eddie Howe đang phải tính toán thiệt hại do chấn thương ngày càng gia tăng - hiện ông chỉ còn bốn hậu vệ khỏe mạnh. Có khả năng họ sẽ xem xét việc gọi lại hậu vệ trái Matt Targett từ hợp đồng cho mượn tại Middlesbrough, mặc dù người ta cho rằng cầu thủ này muốn ở lại Teesside.

Nhưng Daily Mail Sport hiểu rằng Newcastle đang tìm cách ký hợp đồng với một trung vệ cánh phải, nếu có một thỏa thuận khả thi. Howe nói: “Vấn đề đối với chúng tôi là PSR. Không ai nói rằng chúng tôi không thể làm điều này hay điều kia. Điều quan trọng cần xem xét là kinh doanh bây giờ so với kinh doanh vào mùa hè. Giá trị đồng tiền bây giờ so với giá trị đồng tiền vào mùa hè, để ký hợp đồng với đúng cầu thủ.

PSR là viết tắt của Profitability and Sustainability Rules (Quy định về Lợi nhuận và Tính bền vững), là bộ quy tắc tài chính mới của Ngoại hạng Anh thay thế FFP (Luật Công bằng Tài chính), giới hạn mức lỗ tối đa của các CLB là 105 triệu bảng Anh trong 3 mùa giải, nhằm đảm bảo tính cân bằng tài chính, nhưng lại gây tranh cãi vì bất lợi cho các đội bóng nhỏ hơn.

Howe nói tiếp: “Nếu bạn ký hợp đồng với sai cầu thủ, bạn sẽ phải gánh chịu điều đó trong hợp đồng 3, 4, 5 năm. Liệu những cầu thủ phù hợp có sẵn vào tháng Giêng không? Có rất nhiều điều cần thảo luận và rất nhiều điều cần xem xét cho nhu cầu ngắn hạn của chúng tôi so với quyết định dài hạn cho CLB bóng đá”.

HOÀNG HÀ