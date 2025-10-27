Dybala ghi bàn đầu tiên kể từ tháng 2, AS Roma vươn lên chia sẻ ngôi đầu

Tiền đạo Paulo Dybala cho thấy anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương mới nhất với bàn thắng quyết định, giúp AS Roma giành chiến thắng 1-0 trước Sassuolo, qua đó đưa Giallorossi lên ngôi đầu Serie A chia sẻ vị trí với Napoli.

Paulo Dybala ghi bàn giúp Roma giành chiến thắng 1-0 trước Sassuolo.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Dybala tại Serie A kể từ ngày 2-2, ngay trước khi anh dính chấn thương đùi khiến cả mùa giải phải dừng lại. Cầu thủ người Argentina thường xuyên dính chấn thương này cũng vừa ghi bàn tại Europa League vào giữa tuần. Trận đấu tại Sassuolo chỉ là trận đấu thứ 3 của Dybala tại Serie A kể từ khi nhà vô địch World Cup người Argentina trở lại sau một chấn thương khác trong mùa giải này.

Trước trận đấu vào Chủ nhật, Roma đã thua 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường - mặc dù tất cả những trận thua đó đều diễn ra trên sân nhà, trong khi đội bóng của Gian Piero Gasperini đã toàn thắng trên sân khách trong mùa giải này. Roma vươn lên dẫn trước ở phút 16. Dybala chuyền bóng cho Bryan Cristante, cú sút của anh này đã bị Arijanet Muric cản phá xuất sắc nhưng Dybala đã vô lê thành công trong pha bật bóng bật ra. Dybala ăn mừng bằng cách nhét bóng vào áo và mút ngón tay cái trước khi hôn gió về phía ống kính, cử chỉ hướng đến người vợ đang mang thai đứa con đầu lòng.

Với chiến thắng này, Roma đã san bằng điểm số 18 nhưng xếp thứ 2 vì kém hiệu số so với đương kim vô địch Napoli, đội đã đánh bại Inter Milan 3-1 vào thứ Bảy. Hai đội này hơn AC Milan một điểm, và hơn Inter Milan ba điểm.

HLV Igor Tudor của Juventus càng chịu nhiều áp lực hơn sau thất bại 0-1 tại Lazio.

Trong khi đó, HLV Igor Tudor của Juventus càng chịu nhiều áp lực hơn khi đội bóng của ông chưa giành chiến thắng trên bất kỳ đấu trường nào kể từ ngày 13-9. Hơn nữa, Bianconeri đã trải qua trận thứ 4 liên tiếp không ghi được bàn thắng nào sau thất bại 0-1 trên sân Lazio. Toma Basic là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 9, giúp Lazio giành chiến thắng đầu tiên sau gần một tháng và leo lên vị trí giữa bảng xếp hạng. Trong khi thất bại thứ 2 liên tiếp khiến Juve rơi xuống vị trí thứ 8 và hiện đã kém 6 điểm so với ngôi đầu bảng của Napoli.

Bologna đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để chen chân vào tốp 4 khi hoang phí lợi thế dẫn 2 bàn, để Fiorentina cầm hòa 2-2 sau một tình huống kịch tính ở những phút cuối. Bologna đang dẫn trước 2-0 nhờ cú vô lê tuyệt đẹp của Santiago Castro và một bàn thắng khác của Nicolo Cambiaghi. Thijs Dallinga dường như đã giúp đội khách ghi trọn vẹn 3 điểm ở giữa hiệp 2, nhưng bàn thắng của anh bị từ chối do lỗi việt vị. Và thay vào đó, đội khách phải đối mặt với một trận đấu căng thẳng. Albert Gudmundsson đã gỡ lại một bàn cho Fiorentina từ chấm phạt đền ở phút 74 sau khi Lewis Ferguson dùng tay cản phá cú sút, và 9 phút sau, hậu vệ Emil Holm của Bologna bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2.

Và đội chủ nhà Fiorentina được hưởng quả phạt đền thứ 2 trong thời gian bù giờ khi cú đá của Moise Kean đã chạm vào tay cựu cầu thủ Fiorentina, Federico Bernardeschi - người đã phản bác rằng anh ta đang cố gắng bảo vệ mặt mình. Kean đã bước lên và đánh lừa thủ môn đối phương cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 90+4. Với một điểm này, Bologna đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, trong khi Fiorentina vẫn chưa biết thắng và xếp thứ 18.

Hellas Verona bị từ chối chiến thắng đầu tiên tại Serie A trong mùa giải khi Mattia Felici ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cho Cagliari. Verona, đội đã dẫn trước 2-0 cho đến phút 77, chỉ hơn 1 điểm so với nhóm xuống hạng.

Ngoài ra, Guillermo Maripan ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối, mang về chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Torino trước đội bóng cuối bảng Genoa.

PHI SƠN