Đương kim vô địch PSG gặp khó khăn

Bàn thắng ở phút 90 của tuyển thủ Colombia, Luis Suarez đã giúp Sporting Lisbon giành chiến thắng 2-1 trước PSG. Nhà đương kim vô địch đến từ nước Pháp giờ đây phải nỗ lực ở vòng đấu cuối cùng vào tuần tới để tự động giành vé vào vòng 16 đội.

Đó là bàn thắng thứ 2 của Suarez trong trận đấu. Anh cũng chính là người đã đưa Sporting dẫn trước, trước khi cầu thủ dự bị Khvicha Kvaratskhelia gỡ hòa. PSG, đội lần đầu tiên vô địch châu Âu mùa trước, đã tụt xuống vị trí thứ 5 và nhiều khả năng sẽ còn tụt hạng thấp hơn sau các trận đấu hôm thứ Tư. Chỉ những đội kết thúc trong tốp 8 mới giành quyền vào thẳng vòng 16 đội, trong khi các đội xếp thứ 9 đến 24 phải chơi vòng play-off 2 lượt trận.

Mười một đội bóng ở Champions League đã thay đổi HLV cho đến lúc này của mùa giải, và HLV Thomas Frank của Tottenham Spurs được dự đoán là người tiếp theo sẽ ra đi trước trận đấu trên sân nhà với Borussia Dortmund. Tuy nhiên, Spurs đã thắng 2-0 trước đội á quân năm 2024 - đội bóng có tiền vệ Daniel Svensson bị đuổi khỏi sân trong hiệp một - giúp Frank có chút thời gian nghỉ ngơi và đội vươn lên vị trí thứ 4. Cristian Romero và Dominic Solanke đã ghi bàn cho Tottenham.

Ba ngày sau khi người hâm mộ Tottenham la ó trong trận thua 1-2 trước West Ham tại Ngoại hạng Anh, Frank đã cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ trong chiến thắng 2-0 trước Borussia Dortmund. “Đặc biệt là trong hiệp một, bạn cảm thấy đó có thể là một đêm châu Âu đặc biệt. Người hâm mộ thật tuyệt vời và họ thực sự ủng hộ đội bóng, vì vậy tôi thực sự hạnh phúc về điều đó”, ông nói với đài truyền hình TNT. “Đó là một cảm giác tuyệt vời khi đứng trên sân, bầu không khí và năng lượng và cách nó truyền đến các cầu thủ, vì vậy điều đó thật đặc biệt”.

Nhà vô địch Italy, Napoli đang đứng trước nguy cơ bị loại sau khi bị cầm hòa 1-1 bởi FC Copenhagen, đội chỉ còn 10 người trên sân. Napoli hiện tụt xuống vị trí thứ 23 và còn có thể tụt sâu hơn sau khi các trận đấu hôm thứ Tư khép lại. Những đội xếp thứ 25 hoặc thấp hơn trong bảng xếp hạng 36 đội thậm chí sẽ không đủ điều kiện tham dự vòng play-off. Copenhagen đã phải chơi thiếu người khi đội trưởng Thomas Delaney bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác nhận ở phút 35, và họ bị dẫn trước bởi bàn thắng của Scott McTominay chỉ 4 phút sau đó. Tuy nhiên Jordan Larsson đã gỡ hòa.

Mùa giải Champions League sắp tới đang trở nên tồi tệ đối với Kairat Almaty, khi họ để thua Club Brugge với tỷ số 4-1, tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng 36 đội và là một trong 3 đội chưa giành được chiến thắng nào cho đến nay. Một đội khác là Villarreal, khi họ để thủng lưới ở phút 89 và thua Ajax với tỷ số 1-2. Slavia Prague là đội chưa biết thắng cuối cùng và sẽ ra sân vào thứ Tư.

PHI SƠN