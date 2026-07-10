Đương kim vô địch Hà Nội vào bảng đấu dễ tại VCK U17 Quốc gia 2026

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF khẳng định bóng đá trẻ luôn giữ vai trò nền tảng trong chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà. VFF kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục là bệ phóng quan trọng nhằm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng mới, qua đó đóng góp lực lượng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.
Đại diện Nhà tài trợ, Giám đốc Joseph Ryan Consul tin rằng với sự chuyên nghiệp của ban tổ chức cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ, giải đấu sẽ lan tỏa nhiều giá trị tích cực. Ông cũng kỳ vọng VCK U17 Quốc gia 2026 sẽ thu hút sự quan tâm, cổ vũ rộng rãi từ người hâm mộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.
Theo kế hoạch, VCK U17 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 27-9 tại Gia Lai với sự tham dự của 12 đội bóng gồm: Hà Nội, Thể Công Viettel 1, PVF, SLNA, Đà Nẵng, Huế, HAGL, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Tháp, Đồng Nai và PVF-CAND. Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào tứ kết, gồm 3 đội đứng đầu mỗi bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Kết quả bốc thăm đưa đương kim vô địch Hà Nội rơi vào bảng C cùng các đối thủ Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng. Đây được đánh giá là bảng đấu khá “dễ thở” đối với đại diện Thủ đô khi các đối thủ đều bị đánh giá thấp hơn về thực lực cũng như kinh nghiệm.
Trong khi đó, bảng A được xem là “bảng tử thần” với sự góp mặt của HAGL, Đà Nẵng, Thể Công Viettel 1 và PVF – những lò đào tạo trẻ hàng đầu cả nước. Bảng B cũng hứa hẹn cạnh tranh không kém khi có sự hiện diện của SLNA, TPHCM, PVF-CAND và Đồng Nai.