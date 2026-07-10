Bóng đá trong nước

Đương kim vô địch Hà Nội vào bảng đấu dễ tại VCK U17 Quốc gia 2026

SGGPO

Chiều 10-7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính đồng thời tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu Vòng chung kết (VCK) U17 Quốc gia 2026. Giải đấu năm nay nhận được sự đồng hành của Nhãn hàng Nước tăng lực Rồng Đỏ với vai trò nhà tài trợ chính.

Đại diện giới truyền thông tham gia bốc thăm chia bảng cho giải.
Đại diện giới truyền thông tham gia bốc thăm chia bảng cho giải.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF khẳng định bóng đá trẻ luôn giữ vai trò nền tảng trong chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà. VFF kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục là bệ phóng quan trọng nhằm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng mới, qua đó đóng góp lực lượng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Đại diện Nhà tài trợ, Giám đốc Joseph Ryan Consul tin rằng với sự chuyên nghiệp của ban tổ chức cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ, giải đấu sẽ lan tỏa nhiều giá trị tích cực. Ông cũng kỳ vọng VCK U17 Quốc gia 2026 sẽ thu hút sự quan tâm, cổ vũ rộng rãi từ người hâm mộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

09203272-564e-425c-8df6-5a87d14e060f.jfif
Lãnh đạo VFF chụp hình lưu niệm cùng đại diện nhà tài trợ

Theo kế hoạch, VCK U17 Quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 27-9 tại Gia Lai với sự tham dự của 12 đội bóng gồm: Hà Nội, Thể Công Viettel 1, PVF, SLNA, Đà Nẵng, Huế, HAGL, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Tháp, Đồng Nai và PVF-CAND. Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào tứ kết, gồm 3 đội đứng đầu mỗi bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

z7053267639425_98a06ca4bab5f7e1c4a0ac48ea805346.jpg
U17 Hà Nội đang là đương kim vô địch của giải

Kết quả bốc thăm đưa đương kim vô địch Hà Nội rơi vào bảng C cùng các đối thủ Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng. Đây được đánh giá là bảng đấu khá “dễ thở” đối với đại diện Thủ đô khi các đối thủ đều bị đánh giá thấp hơn về thực lực cũng như kinh nghiệm.

Trong khi đó, bảng A được xem là “bảng tử thần” với sự góp mặt của HAGL, Đà Nẵng, Thể Công Viettel 1 và PVF – những lò đào tạo trẻ hàng đầu cả nước. Bảng B cũng hứa hẹn cạnh tranh không kém khi có sự hiện diện của SLNA, TPHCM, PVF-CAND và Đồng Nai.

Tin liên quan
HƯƠNG NGUYỄN

Từ khóa

PVF-CAND PVF Nguyễn Văn Phú Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Bảng tử thần Sông Lam Nghệ An Bệ phóng Giữ vai trò Đồng Tháp HAGL

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn