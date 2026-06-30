Đức vs Paraguay 1-1 (pen 3-4): Kai Havertz, Nick Woltemade, Jonathan hỏng penalty, thủ môn Orlando Gill xuất thần giành vé vòng 1/8 World Cup

⚽ Phút 42, Paraguay tấn công cánh phải, Galarza tạt vào và Enciso đánh đầu hạ thủ môn Neuer trong tư thế trống trải. Tỷ số 1-0:

⚽ Phút 54, Pavlovic từ cánh trái tạt bóng và Kai Havertz khẽ đánh đầu làm bóng đi vào hướng xa, thủ môn Gill không thể cản phá. Tuyển Đức san bằng tỷ số 1-1:

Tuyển Đức thực đá luân lưu đầu tiên, các chân sút Kai Havertz, Nick Woltemade, Jonathan Tah thực hiện không thành công. Phía Paraguay chỉ có Antonio Sanabria và Fabian Balbuena hỏng penalty.

⚽ Ở loạt luân lưu cuối cùng, Canale thực hiện thành công và chốt hạ chiến thắng 4-3 cho tuyển Paraguay:

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⚽ Bàn thắng:

Đức: Havertz 54'

Paraguay: Enciso 42'

⚽Luân lưu: Paraguay thắng Đức tỷ số 4-3:

HẢI LINH (tổng hợp)