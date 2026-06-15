WORLD CUP 2026

Đức vs Curacao 7-1: Nmecha, Schlotterbeck, Havertz, Musiala, Brown, Undav đua tài, thầy trò HLV Nagelsmann xuất quân tưng bừng

Felix Nmecha dứt điểm cực kỳ đẹp mắt mở tỷ số cho tuyển Đức khi trận đấu chỉ qua phút thứ 6:

Phút 20, Livano Comenencia chớp thời cơ đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Curacao:

Nathaniel Brown kiến tạo từ pha phạt góc, trung vệ Nico Schlotterbeck đánh đầu tung lưới Curacao, lần nữa Đức vươn lên dẫn trước ở phút 38:

Kai Havertz đánh bại thủ môn Eloy Room, kịp ấn định tỷ số 3-1 trước khi hiệp 1 kết thúc:

Kimmich kiến tạo, Musiala sút chéo góc đẹp mắt nâng tỷ số 4-1:

Phút 68, Deniz Undav chuyền bóng cho Nathaniel Brown dễ dàng hạ thủ môn Eloy Room. Tỷ số lúc này là 5-1:

Phút 78, Joshua Kimmich chuyền bóng, Deniz Undav dứt điểm cận thành đánh bại Eloy Room nâng tỷ số 6-1:

Phút 88, lần này Deniz Undav chuyền bóng cho Kai Havertz đột phá và bấm bóng thủ môn Eloy Room. Hoàn thành cú đúp bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026:

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Bàn thắng:

Đức: Nmecha 6', Schlotterbeck 38', Havertz 45+5' (pen), 88', Musiala 47', Brown 68', Undav 78'

Curacao: Comenecia 21'

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MINH BẢO (tổng hợp)

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