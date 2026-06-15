Đức vs Curacao 7-1: Nmecha, Schlotterbeck, Havertz, Musiala, Brown, Undav đua tài, thầy trò HLV Nagelsmann xuất quân tưng bừng

⚽Felix Nmecha dứt điểm cực kỳ đẹp mắt mở tỷ số cho tuyển Đức khi trận đấu chỉ qua phút thứ 6:

⚽Phút 20, Livano Comenencia chớp thời cơ đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Curacao:

⚽ Nathaniel Brown kiến tạo từ pha phạt góc, trung vệ Nico Schlotterbeck đánh đầu tung lưới Curacao, lần nữa Đức vươn lên dẫn trước ở phút 38:

⚽Kai Havertz đánh bại thủ môn Eloy Room, kịp ấn định tỷ số 3-1 trước khi hiệp 1 kết thúc:

⚽ Kimmich kiến tạo, Musiala sút chéo góc đẹp mắt nâng tỷ số 4-1:

⚽ Phút 68, Deniz Undav chuyền bóng cho Nathaniel Brown dễ dàng hạ thủ môn Eloy Room. Tỷ số lúc này là 5-1:

⚽Phút 78, Joshua Kimmich chuyền bóng, Deniz Undav dứt điểm cận thành đánh bại Eloy Room nâng tỷ số 6-1:

⚽Phút 88, lần này Deniz Undav chuyền bóng cho Kai Havertz đột phá và bấm bóng thủ môn Eloy Room. Hoàn thành cú đúp bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026:

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⚽ Bàn thắng:

Đức: Nmecha 6', Schlotterbeck 38', Havertz 45+5' (pen), 88', Musiala 47', Brown 68', Undav 78'

Curacao: Comenecia 21'

MINH BẢO (tổng hợp)