Đức vs Bờ Biển Ngà 2-1: Kessie bất ngờ phá lưới Neuer, HLV Julian Nagelsmann đỉnh cao thay người, Undav xuất thần cú đúp ngược dòng giành vé knock-out

⚽ Phút 30, Diomande đột phá cánh trái, Amad Diallo dứt điểm nhưng đã bị Brown kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Kessie bất ngờ đá bồi tung lưới thủ môn Manuel Neuer. Bờ Biển Ngà vượt lên dẫn trước đầy bất ngờ với tỷ số 1-0:

⚽Phút 68, HLV Julian Nagelsmann thay cầu thủ Undav vào sân. sau 8 phút thi đấu, cầu thủ này có pha dứt điểm một chạm đầy uy lực gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức:

⚽Phút 90, Nmecha kiến tạo, Undav xoay người dứt điểm chân trái đánh bại thủ môn Yahia Fofanatrong. "Cỗ xe tăng" Đức ngược dòng tạm dẫn tỷ số 2-1:

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⚽ Bàn thắng:

Đức: Undav 68', 90+4'

Bờ Biển Ngà: Kessie 30'

MINH BẢO (tổng hợp)