Đức thua sốc trước Slovakia, Tây Ban Nha và Bỉ đều thắng lớn

Tuyển Đức thua trận sân khách đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại World Cup với tỷ số 0-2 tại Slovakia.

David Hancko và David Strelec đều khai thác sai lầm trong hàng phòng ngự của Đức để mang về cho Slovakia - đội bóng lần gần nhất giành quyền tham dự World Cup năm 2010 - một lợi thế bất ngờ. Đức sau đó đã không thể tìm ra cách xuyên thủng hàng phòng ngự của Slovakia để lật ngược thế cờ. Đây là một đòn giáng mạnh đối với HLV Julian Nagelsmann và đội hình mới của ông - bao gồm cả tiền đạo tân binh Nick Woltemade của Newcastle trong trận đấu thứ ba cho đội tuyển quốc gia, và cầu thủ 21 tuổi Nnamdi Collins ra mắt ở vị trí hậu vệ phải.

Nagelsmann đã chỉ trích gay gắt đội bóng của mình, cho rằng họ “thiếu cảm xúc” trên sân và ý chí chiến thắng trước một đối thủ yếu hơn nhưng đầy quyết tâm. Ông thậm chí còn đặt câu hỏi liệu mình có nên chọn những cầu thủ ít kỹ năng hơn nhưng tận tâm hơn hay không. “Có lẽ chúng ta thực sự cần dựa vào những cầu thủ thi đấu hết mình, ít dựa vào danh tiếng, thay vào đó là những cầu thủ cống hiến hết mình, bởi vì điều đó sẽ mang lại kết quả tốt hơn hôm nay so với việc để những cầu thủ xuất sắc nhất ra sân”, ông nói với đài truyền hình ARD.

Đây chỉ là trận mở màn của Đức tại Bảng A, tuy nhiên, ở bảng đấu có 4 đội thì cơ hội sửa sai sẽ không nhiều. Cũng vào thứ Năm, Bắc Ireland cũng đã đánh bại Luxembourg 3-1 để cùng Slovakia chia sẻ ngôi đầu. Đức, bao gồm cả kỷ lục của Tây Đức, đã tham dự mọi kỳ World Cup kể từ năm 1954. Cho đến thứ Năm, họ mới chỉ thua ba trận vòng loại World Cup, tất cả đều trên sân nhà. Trận thua trước Slovakia cũng mới chỉ là lần thứ hai Đức thua cách biệt hơn một bàn ở vòng loại World Cup. Lần trước là trận thua 1-5 trên sân nhà trước Anh năm 2001. HLV Nagelsmann nói thêm rằng Đức hiện cần thắng cả năm trận còn lại để tránh phải chơi vòng play-off.

Tây Ban Nha mở màn ấn tượng khi giành chiến thắng vang dội 3-0 trước Bulgaria.

Tây Ban Nha giành chiến thắng vang dội. Đương kim vô địch châu Âu đã vươn lên dẫn trước từ sớm với bàn thắng của Mikel Oyarzabal ngay phút thứ năm, Marc Cucurella và Mikel Merino đã ghi bàn để ghi chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Bulgaria trong trận đấu mở màn vòng loại của cả hai đội. Tây Ban Nha dẫn đầu Bảng E nhờ hơn về hiệu số so với Thổ Nhĩ Kỳ, đội thắng nhọc nhằn 3-2 trên sân Georgia. Pha cứu thua ngoạn mục của Ugurcan Cakir ở phút bù giờ thứ 11 đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ bảo toàn chiến thắng trong trận mở màn vòng loại, bất chấp việc tiền đạo Baris Alper Yilmaz bị đuổi khỏi sân chỉ bốn phút sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Khởi đầu hoàn hảo của đội tuyển Hà Lan bị phá hỏng khi Matty Cash ghi bàn bằng một cú sút xa từ rìa vòng cấm địa ở phút 80, gỡ hòa 1-1 cho Ba Lan. Trước đó pha đánh đầu của Denzel Dumfries từ quả phạt góc đã giúp Hà Lan tiến gần đến chiến thắng thứ ba sau ba trận mà không để thủng lưới. Tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona đã trở lại thi đấu với tư cách đội trưởng Ba Lan sau một thời gian ngắn rời đội tuyển quốc gia do bất đồng với cựu HLV Michal Probierz hồi tháng 6.

Hà Lan vẫn đang giữ ngôi đầu Bảng G, cùng 7 điểm với Ba Lan (đội đã chơi 4 trận) nhưng vượt trội về hiệu số. Ở trận đấu còn lại diễn ra vào thứ Năm, hai đội cuối bảng Lithuania và Malta cũng đã hòa 1-1.

Tuyển Bỉ dù khởi đầu chậm chạp trước Liechtenstein nhỏ bé, chỉ dẫn trước 1-0 trong hiệp một. Tuy nhiên, cú tăng tốc sau giờ nghỉ giúp họ hoàn thành trận đấu với chiến thắng 6-0, nhờ cú đúp bàn thắng của Youri Tielemans và một bàn của Kevin de Bruyne. Đây chỉ là trận thứ 3 của Bỉ ở Bảng J, mang về cho họ 7 điểm nhưng chỉ đang xếp vị trí thứ 3 sau Bắc Macedonia, đội có 8 điểm nhưng dã chơi 4 trận. Xứ Wales đã vươn lên dẫn đầu bảng với chiến thắng 1-0 trước Kazakhstan, họ có 10 điểm nhưng đã chơi 5 trận.

VIỆT TÙNG