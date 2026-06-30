Đức - Paraguay 1-1 (phạt đền 3-4): Neuer xuất sắc vẫn không cứu nổi người Đức

Thủ thành Manuel Neuer đã cản phá được 2 lượt sút luân lưu liên tiếp để níu giữ lại cơ hội cho đội tuyển Đức, nhưng cú đá đưa bóng lên khán đài ở lượt sút cuối của Jonathan Tah đã khiến tập thể của HLV Julian Nagelsmann phải sớm lên máy bay về nước. Đức để thua Paraguay 3-4 trên chấm phạt đền, sau kết quả hòa 1-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Tuyển Đức nhận thất bại đầu tiên trên chấm phạt đền tại World Cup.

Đội tuyển Đức bị dẫn trước 0-1 ở phút 42, khi Julio Enciso đánh đầu tung lưới Manuel Neuer từ đường chuyền vào vòng cấm của Miguel Almiron. Đó là sự lột tả rõ ràng về một màn trình diễn yếu ớt của đội tuyển 4 lần vô địch trong hiệp một, nơi họ kiểm soát bóng tới 79% nhưng hoàn toàn vô hại trong nỗ lực tiếp cận khung thành đối thủ.

Chỉ đến sau giờ nghỉ, ở phút 54, Đức đã gỡ hòa nhờ bàn thắng của Kai Havertz. Đường chuyền nguy hiểm của Florian Wirtz vào cột gần đã được Havertz đánh đầu khéo léo vào lưới, giúp Đức ổn định lại tinh thần, nhưng tập thể của Nagelsmann không thể tìm được bàn thắng quyết định trong 90 phút thi đấu chính thức.

Tuyển Đức gia tăng sức ép trong hiệp phụ và Jonathan Tah tưởng chừng đã ghi bàn thắng mở tỷ số, cho đến khi VAR can thiệp, sau khi phát hiện Waldemar Anton phạm lỗi với thủ môn Orlando Gill. Một cú đánh đầu của Havertz sau đó cũng đã bị Gill cản phá bằng tay không. Gill tiếp tục cản phá cú sút cận thành của Anton từ một quả phạt góc ở phút 119.

Số phận tấm vé vào vòng tiếp theo được quyết định bằng loạt sút luân lưu. Ở cú sút đầu tiên, Kai Havertz không thể đánh bại thủ môn Paraguay. Sau đó, 2 đội tung ra những cú sút chính xác, nhưng Nick Woltemade cũng bỏ lỡ cơ hội của mình. Về phía Paraguay, Antonio Sanabria và Fabian Balbuena cũng sút hỏng, bị Neuer cản phá, tạo cơ hội cho Đức gỡ hòa 3-3 sau 5 lượt sút. Tuy nhiên, thời khắc quyết định đã đến với cú sút thứ 6 của Đức - Jonathan Tah không thể ghi bàn. Sau đó, Juan Canale thực hiện thành công quả phạt đền quyết định, mang về chiến thắng 4-3 cho Paraguay và tấm vé vào vòng tiếp theo của World Cup.

Paraguay sẽ tiếp đón đội thắng trong trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển diễn ra vào thứ Ba tới, ngày 4-7, tại vòng 16 đội ở Philadelphia (Mỹ). La Albirroja giờ hy vọng có thể tiến xa hơn nữa, thậm chí có thể bắt kịp thành tích tốt nhất của họ tại World Cup là vào năm 2010 tại Nam Phi, với việc lọt vào đến tứ kết.

Trước khi giải đấu bắt đầu, Đức được FIFA xếp hạng thứ 10, trong khi Paraguay xếp thứ 41. Thất bại này đã trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu, thậm chí tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử vòng đấu loại trực tiếp World Cup - vượt qua cả thất bại khác của Đức tại World Cup 1994 ở Mỹ, khi Bulgaria xếp hạng thứ 29 thế giới vào thời điểm đó nhưng với nguồn cảm hứng của tiền đạo ngôi sao Hristo Stoichkov đã loại nhà đương kim vô địch ở tứ kết.

Lần này, cũng trên đất Mỹ, tuyển Đức nhận thất bại đầu tiên trên chấm phạt đền tại World Cup, và họ đã không thể lọt vào vòng 16 đội kể từ lần cuối cùng vô địch giải đấu này vào năm 2010.

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