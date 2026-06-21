Đức -Bờ Biển Ngà 2-1: Nước cờ tất tay, đảo chiều cục diện đưa Đức đi tiếp

Phút 93. Bảng điểm vẫn là 1-1. HLV Nagelsmann đứng sát đường biên, mắt nhìn về phía Deniz Undav — người vừa vào sân thay thế 25 phút trước đó cùng hai người khác trong một lần thay quân quyết đoán. Felix Nmecha nhận bóng, quay người, chuyền dứt khoát xuyên trung lộ. Undav đón bóng, một chạm, xoay người. Một cú dứt điểm. Sân Toronto Stadium nổ tung.

| Bảng E | BMO Field, Toronto Bàn thắng: Kessie (30') — Undav (68', 90+4')

Bàn thắng phút 90+4 của Deniz Undav đưa Đức vào vòng knock-out World Cup 2026 với chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà — kết thúc nỗi ám ảnh không qua được vòng bảng của 2 kỳ World Cup trước.

Ngay từ những phút đầu, người Đức đã phải đối mặt với một thử thách khác hẳn Curacao. Bờ Biển Ngà giàu thể lực hơn, tranh chấp tốt hơn, pressing ở tầm cao hơn. Họ không hề nao núng trước danh tiếng của đối thủ. Họ chơi với một sự tổ chức kỷ luật và những pha phản công chớp nhoáng, với ngôi sao đang lên Yan Diomande là tâm điểm .

Tốc độ của Diomande đã tạo ra vô số sóng gió cho hàng thủ Đức. Phút 30, chính anh băng xuống cánh trái trước khi căng ngang cho Amad Diallo. Dù Nathaniel Brown cản phá được cú dứt điểm đầu tiên, bóng vẫn tìm đến chân Franck Kessie, người đã dễ dàng ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng là minh chứng rõ ràng cho lối chơi của Bờ Biển Ngà: phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén . Không chỉ có Diomande, hàng tiền vệ của họ, với sự cơ bắp của Kessie, đã bóp nghẹt các ngôi sao sáng tạo của Đức như Jamal Musiala và Florian Wirtz .

Trên thực tế, Đức kiểm soát bóng từ những phút đầu. Havertz, Musiala và Wirtz tạo ra cơ hội liên tiếp — nhưng thủ môn Yahia Fofana của Bờ Biển Ngà xuất sắc đến mức khó tin. Phút 23, Aleksandar Pavlovic đánh đầu từ phạt góc của Wirtz ghi bàn — nhưng VAR vào cuộc và từ chối vì lỗi phạm lỗi với thủ môn. Rồi Bờ Biển Ngà ra tay theo đúng cách của họ — không cần kiểm soát bóng, chỉ cần một khoảnh khắc.

Nước cờ "all-in" của Nagelsmann

Trong lịch sử, Đức chỉ thua đúng một trận trước các đội châu Phi tại World Cup — trận thua Algeria 1-2 năm 1982. Bờ Biển Ngà đang đặt mục tiêu viết thêm vào trang sử đó.

Phút 60. Tỷ số 0-1. Bờ Biển Ngà vẫn đang kiểm soát. Và Julian Nagelsmann làm điều mà nhiều HLV sẽ chần chừ: thay ba người cùng một lúc, giữa lúc trận đấu đang đi sai hướng. Không phải phản ứng hoảng loạn. Đó là quyết định được tính toán từ trước, vì giữa hiệp một, ông đã yêu cầu trung vệ Rudriger khởi động. Đức cần chất thép của một cỗ xe tăng chứ không thể nhảy điệu valse lả lướt nhưng vô hại.

Julian Nagelsmann quyết định "tung con bài tẩy". Ông thực hiện một cú “all-in” với cú rút ba người: rút Musiala, Leroy Sane và Pavlovic, thay bằng Nadiem Amiri, Jamie Leweling và Deniz Undav. Ba thay đổi, ba thông điệp khác nhau: tăng tốc ở cánh, thêm chiều sâu tấn công, và quan trọng nhất — đưa vào sân những cầu thủ to khỏe, ít tên tuổi và ai cũng biết, họ chơi cực kỳ đơn giản nhưng có phong độ tốt nhất băng ghế dự bị của Đức.

Tám phút sau khi vào sân, Undav - trước trận này, đã có 10 bàn thắng trong 11 lần ra sân cho Đức- ghi bàn gỡ hòa. Amiri tạt bóng từ cánh trái — đường bóng bay qua Havertz và tìm đến Undav ở vị trí tầm trung. Tiền đạo volley bằng chân phải, bóng cắm vào góc lưới không thể cản phá.

Đây chính xác là lý do Nagelsmann thay ba người cùng lúc thay vì từng người một theo kiểu thận trọng thông thường: khi bạn cần thay đổi cấu trúc trận đấu, không phải chỉ thay đổi một mắt xích — bạn cần thay đổi cả nhịp điệu. Ba cầu thủ mới đồng nghĩa với ba mối đe dọa mới mà Bờ Biển Ngà phải tính toán lại từ đầu, chỉ trong vài giây.

Bờ Biển Ngà phản ứng bằng cách đưa thêm người vào, nhưng những thay đổi đó mang tính phòng thủ hơn là tấn công. Trong khi đó, Amiri và Leweling tiếp tục kéo giãn hàng thủ Bờ Biển Ngà. Áp lực tích tụ theo từng phút. Đức pressing cao hơn, nhanh hơn, trực tiếp hơn — không còn là đội bóng đang loay hoay tìm lời giải như trong 60 phút đầu.

Rồi điều gì đến phải đến. Đức đã có màn ngược dòng ngoạn mục chỉ với 34 phút đi cùng một quyết định của HLV trẻ tuổi nhất World Cup 2026. Còn Undav trở thành cầu thủ thứ 10 trong lịch sử World Cup ghi bàn từ ghế dự bị trong hai trận liên tiếp — một thống kê cho thấy anh không phải may mắn, mà là chất lượng được giữ lại chờ đúng thời điểm.

HỒ VIỆT