Dự báo những đội tuyển đầu tiên giành huy chương cho thể thao Việt Nam

Nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam sẽ xuất trận tranh tài vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên 10-12 tại SEA Games 33-2025.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam có mặt đầy đủ tại SEA Games 33-2025 để bước vào thi đấu. Ảnh: V.ANH TUẤN

Theo dự báo của giới chuyên môn, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có những cơ hội giành được huy chương đầu tiên trong ngày 10-12.

Sau Lễ khai mạc diễn ra ngày 9-12, nhiều môn thể thao sẽ bước vào tranh tài chính thức và Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng sớm đạt được huy chương.

Trong ngày tranh tài 10-12, chúng ta sẽ tham dự nhiều nội dung nhưng một số môn có cơ hội đạt được huy chương gồm canoeing, jujitsu, bi sắt, taekwondo và bơi.

Môn canoeing sẽ tranh tài tại Chonburi (Thái Lan) với 4 nội dung đầu tiên gồm C1 500m nam, K1 slalom nam, C2 500m nữ, C1 slalom nữ. Trong đó, tuyển thủ Olympic Nguyễn Thị Hương dự kiến góp mặt trong ngày đầu tiên nên cô có cơ hội tranh tấm huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Với môn jujitu, các võ sĩ sẽ tranh tài duo show nam, nữ (biểu diễn) và fighting 62kg, 77kg nam; 52kg nữ, 63kg nữ. Đây đều là 2 nội dung khó đối với các tuyển thủ Việt Nam do nhiều đối thủ mạnh của Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines… tham gia. Tuy nhiên, cơ hội giành huy chương vẫn triển vọng cho VĐV Việt Nam. Trong đó, tuyển thủ Đào Hồng Sơn sẽ được góp mặt nội dung fighting 62kg nam ở cuộc đấu SEA Games 33-2025.

Môn taekwondo tổ chức 6 nội dung biểu diễn trong ngày tranh tài. Các võ sĩ biểu diễn quyền taekwondo Việt Nam đang giữ tinh thần tốt nhất khi có mặt ở Thái Lan để sẵn sàng vào thi đấu. Nếu thành công, đội tuyển taekwondo Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng giành HCV ngay ngày đầu tiên. 6 nội dung tổ chức gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Môn bơi sẽ tổ chức 6 nội dung đầu tiên gồm 100m nam, 100m ngửa nam, 200m hỗn hợp cá nhân nam, 50m ếch nữ, 200m bướm nữ và tiếp sức 4x100m tự do nữ. Các nội dung chung kết đều tổ chức vào tối ngày tranh tài nên kình ngư của Việt Nam sẽ phải rất tập trung để đạt được sự khởi đầu thuận lợi đầu tiên.

MINH CHIẾN