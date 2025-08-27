Dortmund gia hạn hợp đồng HLV Niko Kovac

Borussia Dortmund tưởng thưởng cho HLV Niko Kovac bằng hợp đồng gia hạn đến tháng 6-2027.

Niko Kovac, cựu HLV của Bayern Munich và Eintracht Frankfurt, đã tiếp quản Dortmund vào tháng 2 khi đội bóng đang đứng thứ 11 tại Bundesliga sau khởi đầu mùa giải khó khăn dưới thời Nuri Sahin. Ông đã giúp đội bóng trở nên kiên cường hơn và từng bước chứng kiến ​​sự cải thiện đáng kể để kết thúc ở vị trí thứ tư, qua đó giành vé dự Champions League ở vòng đấu cuối cùng. “Dưới thời ông ấy, CLB của chúng tôi đang trên đà phát triển”, Lars Ricken, Giám đốc điều hành thể thao của Dortmund, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. “Niko đã toàn tâm toàn ý với vai trò của mình tại BVB. Ông ấy am hiểu bóng đá, có nguyên tắc rõ ràng, hoàn toàn trung thực, thẳng thắn trong giao tiếp và luôn khen thưởng những màn trình diễn tốt”.

Trong khi đó Kovac, 53 tuổi, cũng đang hướng tới tương lai xa hơn: “Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi có thể đạt được điều gì đó đặc biệt ở đây cùng với CLB và người hâm mộ. Những cuộc trò chuyện chúng ta đã có trong vài tuần qua đã củng cố niềm tin của tôi rằng, dựa trên những thành tích đã đạt được cho đến nay, chúng ta có thể mang lại thành công lâu dài cho CLB này. Mục tiêu của chúng tôi là đưa Borussia trở lại vị thế như xưa”.

Khởi đầu mùa giải này của Dortmund gặp nhiều khó khăn do hàng phòng ngự liên tục gặp chấn thương với Nico Schlotterbeck, Niklas Sule và Emre Can. Hậu vệ dự bị Filippo Mane cũng đã bị đuổi khỏi sân trong trận ra mắt Bundesliga hòa St. Pauli 3-3 cuối tuần trước, và không thể ra sân trong trận đấu tiếp theo gặp Union Berlin vào Chủ nhật do án treo giò. Dortmund được cho là đang đàm phán một thỏa thuận với Chelsea để chiêu mộ hậu vệ người Argentina, Aaron Anselmino nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt ở hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Dortmund đã ký hợp đồng dài hạn với Carney Chukwuemeka từ Chelsea. CLB Bundesliga xác nhận cầu thủ 21 tuổi, người đã chơi cho Dortmund theo dạng vay mượn trong nửa sau mùa giải trước, đã ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6-2030. Theo Kicker, Dortmund đã trả cho Chelsea khoảng 25 triệu EUR cho tuyển thủ trẻ người Anh. Chukwuemeka có thể ra sân trong trận đấu với Union Berlin tại Bundesliga vào Chủ nhật. Anh cũng đã có trận ra mắt Bundesliga trước Union vào tháng 2, khi Dortmund giành chiến thắng 6-0. Anh chỉ ra sân 10 lần tại Bundesliga cho Dortmund, chín lần trong số đó là vào sân thay người, do vấn đề về cơ.

