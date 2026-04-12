Đồng Tháp giúp cuộc đua thăng hạng V-League thêm hấp dẫn

Các cầu thủ Đồng Tháp (áo vàng) cầm hòa đội đầu bảng Đồng Nai. ẢNH: TÂM HÀ

Đồng Nai là đội duy nhất ở cả V-League lẫn hạng Nhất vẫn duy trì mạch bất bại từ đầu mùa giải 2025-2026. Trong đó, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng thắng 3 trong 4 trận gần nhất tại hạng Nhất. Bên kia phần sân, Đồng Tháp phải mất đến 13 trận mới được tận hưởng niềm vui chiến thắng, khi vượt qua Thanh Niên TPHCM ở trận “chung kết ngược” vào tuần trước.

Chính tinh thần hưng phấn ấy đã giúp thầy trò HLV Ngô Quang Sang chơi một trận cầu đầy nỗ lực trước đối thủ từng thắng mình 5-1 ở lượt đi. Lần này, hệ thống phòng ngự của Đồng Tháp đã đứng vững trước các đợt lên bóng mà Đồng Nai tạo ra. Đội chủ nhà vô hiệu hóa những ngôi sao như Alex Sandro, Lưu Tự Nhân, Hồ Thanh Minh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương…

Thậm chí, đội khách từ phút 78 chỉ còn thi đấu với 10 người khi Tự Nhân nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Trần Mạnh Hùng.

Kết quả hòa 0-0 được Đồng Tháp bảo toàn đến hết trận đấu. Đại diện xứ Sen Hồng nâng tổng điểm lên 10, nới rộng cách biệt thành 6 điểm so với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Ngô Quang Sang đã cầm chân Đồng Nai để giúp cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng V-League trở nên hấp dẫn.

Dù vẫn giữ vững ngôi đầu với 32 điểm, Đồng Nai hiện chỉ còn hơn 6 điểm so với hai đội xếp sau là Quy Nhơn United và Bắc Ninh. Đáng chú ý, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng còn hai trận đối đầu trực tiếp với chính Quy Nhơn United và Bắc Ninh trên sân khách. Ngoài ra, việc thiếu vắng trụ cột Tự Nhân ở vòng tiếp theo cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tấn công của đội bóng.

Cũng may cho Đồng Nai khi ở trận đấu muộn nhất ngày 12-4, Bắc Ninh chỉ có thể hòa đội chủ nhà Quảng Ninh với tỷ số 0-0, qua đó bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng.

